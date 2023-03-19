WhatsApp'ta radikal değişiklik: Sohbet penceresine modern tasarım geliyor!







SOHBET PENCERESİNDE MODERN TASARIM











WhatsApp, hem güvenlik hem de uygulama işlevselliği açısından sık sık güncelleme alır. Bu güncellemeler genellikle kullanıcılara aylık olarak sunulur, ancak beta üyeleri (test kullanıcıları) yeni özelliklerin bir veya iki haftada bir test edildiğini görebilir. Son olarak WhatsApp'ın 21 yeni emoji hazırladığı haberini gördük, işte arayüzü etkileyen uygulama içerisinde küçük dokunuşlar. WhatsApp, uzun süredir pek müdahale almayan ve hatta ilk resmi gösteren sohbet alanında yeni değişikliklere hazırlanıyor.Genel olarak WhatsApp yeniliklerini önceden duyuran bir kaynak olan Wabetainfo, WhatsApp'ın son testlerini bir kez daha yayınladı.Uzun süredir değişmeyen sohbet ekleri artık geçerliliğini yitiriyor. Son olarak WhatsApp bu anlamda bir güncelleme hazırlıyor. Güncellenen kullanıcı arayüzü daha modern bir görünüme sahip ancak aynı zamanda daha sade ve kullanımı kolay görünüyor. WhatsApp, kullanıcılara uygulamayla daha iyi bir deneyim sunmak için sohbet eki bölümünü biraz küçültmüş gibi görünüyor. Eklenecek ek işlevler için yer olduğuna inanıyoruz. Yeni simgelerin beta aşamasında olduğu ve hala test edildiği söyleniyor. Wabetainfo, güncellemenin yakında halka açık beta sürümünde olacağını ve ardından halka açık olarak yayınlanacağını söylüyor. Ancak bu 1-2 ay sürecektir.