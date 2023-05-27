TEKNOLOJİ
27 Mayıs 2023 - 14:55

WhatsApp'ta telefon numarasıyla kayıt tarihe karışıyor!

WhatsApp'ın yeni bir özelliklerin testlerine başladığı ortaya çıktı. Kullanıcılar yeni gelen bir özellikle artık WhatsApp'ta kullanıcı adlarını kullanarak birbirlerini ekleyebilecekler.

TEKNOLOJİ
27 Mayıs 2023 - 14:55
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WhatsApp’ta telefon numarasıyla kayıt tarihe karışıyor!


Dünyanın popüler anlık mesajlaşma platformlarından WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. WABetaInfo forumu, WhatsApp için yeni bir özellik keşfetti. Test aşamasında olan bu özellikle birlikte kullanıcılar artık kendi "rumuzlarını" belirleyebiliyor.

KULLANICI ADIYLA WHATSAPP KAYDI YAPILACAK

WhatsApp’ta telefon numarasıyla kayıt tarihe karışıyor

Sonuç olarak, kullanıcılar artık bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan buldukları adları kullanarak birbirlerini ekleyebilirler. Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. 



EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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