WhatsApp’ta telefon numarasıyla kayıt tarihe karışıyor!







KULLANICI ADIYLA WHATSAPP KAYDI YAPILACAK











Dünyanın popüler anlık mesajlaşma platformlarından WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. WABetaInfo forumu, WhatsApp için yeni bir özellik keşfetti. Test aşamasında olan bu özellikle birlikte kullanıcılar artık kendi "rumuzlarını" belirleyebiliyor.Sonuç olarak, kullanıcılar artık bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan buldukları adları kullanarak birbirlerini ekleyebilirler. Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.