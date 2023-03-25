WhatsApp’ta yatıp WhatsApp ile kalkanlar... Beklenen o mesaj özelliği sonunda geldi... Artık herşey çok kolay olacak! En çok kullanılan mesajlama ve haberleşme uygulamalarından biri olan WhatsApp'dan sevindirici bir haber geldi. Beklenen özellik sonunda geldi. Fotoğraf gönderimine ilişkin yapılan duyuruda milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yeni bir özellik hakkında duyuru yapıldı. İşte WhatsApp'a gelen o yeni özellik ve diğer detaylar...
Herkesin çok sık kullandığı en popüler iletişim araçlarından biri olan WhatsApp'dan sevindirici haber geldi. Sosyal paylaşım sitesinde fotoğraf paylaşma özelliğinde fotoğrafların değeri, kalitesi oldukça düşük olabiliyordu. Sonunda bu durumu el atıldı. Yeni özellik sayesinde artık... İşte WhatsApp'da gelen fotoğraf özelliği, artık gönül rahatlığı ile kullanabileceksiniz. Tüm ayrıntılar haberimizde....
WHATSAPP'DAN YENİ HABER! YENİ GÜNCELLEME GELİYOR
Mesajlaşma uygulamasından mesajların yanı sıra insanlar birbirlerine fotoğraf gönderme yoluyla da iletişim kurabilmekteydi. Ancak gönderilen fotoğrafların kalitesi ne yazık ki düşük olabilmekteydi. Neyse ki konuya ilişkin yeni bir düzenleme getirildi. Önümüzdeki günlerde duyurulması beklenen duyuruya göre artık WhatsApp yoluyla fotoğraf göndermek daha kaliteli olarak yapılabilecek. WABetaInfo'a göre yapılan duyuruya göre artık iki kişi arasında ya da toplu olarak gönderilen fotoğraflar daha net ve kaliteli olarak. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.