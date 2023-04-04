TEKNOLOJİ
04 Nisan 2023 - 23:30

WhatsApp'tan akılları karıştıran özellik! Artık bunu yapmayan açamayacak: Bu özellik çok kavga çıkarır!

Whatsapp'tan sevgililere kavga çıkarmaya bahane getiren yeni özellik! Kilitli sohbet özelliği ile sohbetleri yalnızca parolayı bilen okuyabilecek. İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
04 Nisan 2023 - 23:30
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WhatsApp'tan akılları karıştıran özellik! Artık bunu yapmayan açamayacak: Bu özellik çok kavga çıkarır!
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WhatsApp, özel görüşmeleri korumaya yönelik bir güncelleme ile gündemde. Uygulama içi sohbetler artık kilitlenebilecek ve parola koruması altına alınabilecek. Bu sayede özel görüşmelerinizin gizliliği artacak. Ancak özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirtilmedi.

Özellikle son dönemde kullanıcı güvenliği konusunda bazı tartışmalar yaşanan WhatsApp, gizlilik konusundaki endişeleri gidermek için yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar artık özel sohbetlerini parola ile koruyabilecekler. Böylece, WhatsApp'a giren kişilerin bu özel sohbetleri görmeleri engellenecek. WhatsApp, kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliğine önem verdiğini belirtirken, bu özellikle birlikte daha güvenli bir ortam sağlamayı amaçladığını ifade etti.



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WhatsApp tarafından yapılan son güncelleme olan 2.23.8.2 versiyonunda, sohbet kilitleme özelliği test edilmeye başlandı ve bu özelliğin Windows, iOS ve Android platformlarında sunulması planlanıyor. Yeni özellik sayesinde, her bir sohbet için ayrı bir kilit oluşturulabilecek ve böylece kullanıcılar özel sohbetlerini daha güvenli hale getirebilecekler. Ancak, bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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FAZLADAN ÖNLEM DESTEĞİ

WhatsApp tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında, sohbetlerin kilitlenmesi için parola veya parmak izi kullanımı gibi ek tedbirler alındı. Bu sayede, başka bir kişi tarafından kilitlenmiş bir sohbet açılmak istendiğinde yaptırım uygulanacak. Ancak, bu yaptırım hakkında detaylı bilgi verilmedi.

PAROLA 3 KEREDEN FAZLA YANLIŞ GİRİLMEMELİ

WhatsApp kullanıcısı, yanlış parolayı üç kez girerse sohbetin açılması için ek güvenlik şartı sunulacak. Bu şart, yazışmaların tamamen silinmesiyle ilgili olacak ve zorlama durumunda mesajların güvenliğini koruyacak.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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