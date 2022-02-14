TEKNOLOJİ
14 Şubat 2022 - 16:22

WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!

TEKNOLOJİ
14 Şubat 2022 - 16:22
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WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
Dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bünyesine getireceği yeni bir özelliğin test aşamasına geçtiklerini duyurdu. Her geçen gün kullanıcısına farkı özellikleri tanıtan WhatsApp, şimdi de işletme hesabı yaratan tüm kullanıcılarında yeni özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.








Twitter ve Facebook'ta da olan yeni özellikte WhatsApp, işletme hesaplarına kapak fotoğrafının eklenmesini sağlayacak. İlk başta sadece işletme hesaplarını kapsayan bu yeni kapak fotoğrafı ekleme özelliğinin bir süre sonra da tüm kullanıcılar için sunulacağı konuşuluyor.



WHATSAPP'A PROFİLİNE KAPAK FOTOĞRAFI EKLENEBİLECEK!

İşletme hesapları için kapak fotoğrafı ekleme özelliğinde profilde bir adet kamera simgesi bulunacak ve kullanıcı bu simgeyle profiline kapak seçtiği herhangi bir fotoğrafı ekleyebilecek. Geliştirme aşamasında olan yeni özellik, iOS cihaz üzerinden görüntülemiş olsa da Android kullanıcıları içinde bu özelliğin geleceği belirtiliyor. 



Bir süre işletme hesaplarının kullanacağı kapak fotoğrafı özelliğinin bir süre sonra da tüm WhatsApp kullanıcıları için sunulması bekleniyor.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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