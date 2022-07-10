WhatsApp'tan bomba haber: Hesabı iki ayrı telefonda kullanma özelliği geliyor!













Çevrimiçi özelliği ile kullanıcı gizlenebilecek!

"Aynı hesap farklı telefonlarda aynı anda"

Dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip uygulamalardan birisi olan WhatsApp, sürekli olarak getirdiği yeni güncellemelerle yeni özellikleri de hizmete sunuyor. Popüler mesajlaşma ve hem sesli hem de görüntülü görüşme uygulaması WhatsApp'a peş peşe yeni, özellikleri entegre den META, son olarak herkes için sil ve çevrimiçi özelliğini kapatma yeniliklerini getirmişti. Geçtiğimiz günlerde güncelleme ile birlikte uygulamaya entegre edilen herkes için sil adlı özelliğinde süre 60 saate çıkarılırken söz konusu değişikle Telegram ve Signal isimli uygulamalarla mücadele edebilmek getirildiği duyurulmuştu. Kullanıcı belirli dakika olan herkesten siz özelliğini yeni güncelleme ile birlikte 60 saate kadar olanını bile artık silebilecek.WhatsApp kullanıcısı yeni getirilen çevrimiçi olma özelliği ile artık kendisini istediği zaman kapatılabilecek. İsteğe bağlı olarak geliştirilen yeni özellikle birlikte kullanıcı hesabında çevrimiçi durumunu sadece arkadaşlarınıza ya da belirli kişilere değil herkese kapalı olarak görünebilecek. Söz konusu özelliğin çalışmalarının neredeyse tamamlandığı öğrenilirken özelliğin kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılar için gelmesi bekleniyor.Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, peş peşe sıraladığı yeni özellikleri ardından yeni bir değişimi daha getireceğini açıkladı. Uygulamaya getirilecek yeni özellikte ise kullanıcı hesabını iki farklı cihaz üzerinden kullanabilecek.Uzunca bir süredir Telegram birden fazla telefonda tek numaradan kullanım yapma imkanını kullnıcılarına sunuyor. İçesindeki özelliklerle kısa sürede milyarlarca kullanıcıya erişen WhatsApp ise tıpkı Telegram'daki gibi bir özelliği entegre ederek kullanıcının tek numarasıyla uygulamayı birden fazla cihaz üzerinden kullanmasını sağlayacak. Yeni özellik Android işletim isteminde çalışan WhatsApp uygulamasında ortaya çıkarken sohbetteki geçmişlerinde numara eklenen diğer yeni cihaza direk olarak aktarılması olanağının da sunulacağı öğrenildi.Kullanıcılar, bu özelliğin gelmesiyle birlikte iki telefon üzerinden tek numarasıyla WhatsApp hesabını aynı anda kullanılabilecekler. yeni özellik özellikle işletme hesaplarının çok işine yarayacak.