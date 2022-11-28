TEKNOLOJİ
28 Kasım 2022 - 16:38

WhatsApp'tan büyük değişiklik! Grup mesajlarında özelleştirme yapılabilecek

Dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni güncellemeleriyle gündemde yer alıyor. Masaüstü uygulaması için yeni güncelleme yapılacağı açıklandı. İşte WhatsApp güncellemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

TEKNOLOJİ
28 Kasım 2022 - 16:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
WhatsApp’tan büyük değişiklik! Grup mesajlarında özelleştirme yapılabilecek


WhatsApp hem mobil uygulaması hem de masaüstü uygulaması için yeni güncellemeleri açıklamaya devam ediyor. WABetaInfo, tarafından yapılan açıklama doğrultusunda web sürümü için üç güncellemenin test aşamasında olduğu belirtildi. En çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak karşımıza çıkan WhatsApp'ta gelişen teknolojiye uyum sağlamaya devam ediyor. WhatsApp web uygulaması için yeni bir kısayol denemesi yapılıyor. İşte WhatsApp güncellemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

WHATSAPP'TA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Geçtiğimiz süreçte yapılan yeni güncelleme doğrultusunda WhatsApp'ta grup içi ekleme limiti 1024 kullanıcıya yükseltildi.Fazla kişinin bulunduğu WhatsApp grupları ise telefonlarda yoğun bir mesaj trafiğine neden oluyor. Bu açıdan bakıldığında kullanıcılar gruplardan ayrılmak yerine sessize al seçeneğini tercih ediyor. Bu kapsamda sessize alma kısayolu üzerinde yeni çalışmalar yapılmaya başladı.



Whatsapp Yeni Özellik

Bu özellik sayesinde masaüstü olarak kullanılan WhatsApp uygulamasında gruplar kolay bir şekilde sessize alınabilecek. Arama motorunun sağ alt kısmında yer alacak bu özelliğin test aşamasının tamamlanması ile birlikte kullanıma açılacağı belirtiliyor. Yeni güncellemenin ne zaman aktive edileceği ise henüz bilinmiyor.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde grupların otomatik olarak sessize alınabileceği hakkında açıklamalarda yapıldı. Bu özellik sayesinde çok fazla bildirim alan WhatsApp grupları otomatik olarak devre dışı kalacak.

Platform tarafından yapılan açıklama ile bu hafta içerisinde arama sekmesi ve kişi kartlarının da sohbet içerisinde paylaşılabileceği ifade edildi. WhatsApp masaüstü uygulamasına getirilen yenilikler ile arama sekmesi ve arama geçmişi masaüstü uygulamada görülebilecek. Teknoloji ile birlikte yeni güncellemeler platforma eklenirken kullanıcıların daha iyi bir hizmet alması amaçlanıyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Chrome kullanıcıları dikkat! Acil güncellemeniz gerekiyor: Tüm özeliniz hackerların elinde olabilir
Chrome kullanıcıları dikkat! Acil güncellemeniz gerekiyor: Tüm özeliniz hackerların elinde olabilir
WhatsApp, grup sessize alma kısayol özelliğinin masaüstü sürümünü test ediyor!
WhatsApp, grup sessize alma kısayol özelliğinin masaüstü sürümünü test ediyor!
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı silmeyin'!
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı silmeyin'!
Twitter'da doğrulanmış hesaplar renkleniyor! Altın ve gri tik dönemi başlıyor..
Twitter'da doğrulanmış hesaplar renkleniyor! Altın ve gri tik dönemi başlıyor..
e-Posta adresinize bu mailler gelirse hemen silin! 2 adresten gelen iletiler için EGM'den uyarı! Başınız yanabilir
e-Posta adresinize bu mailler gelirse hemen silin! 2 adresten gelen iletiler için EGM'den uyarı! Başınız yanabilir
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti
Son Haberler
Tam anne köftesi sofraların aranan lezzeti! Kıvamı yerinde lezzeti enfes olan köfte çok konuşuldu
Tam anne köftesi sofraların aranan lezzeti! Kıvamı yerinde lezzeti...
Bu Nagihan ise Survivor'daki kimdi? Nagihan Karadere resmen yeniden doğdu, görenler tanımakta zorlandı
Bu Nagihan ise Survivor'daki kimdi? Nagihan Karadere resmen yeniden doğdu,...
Murat Boz’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kısa saçları beğeni yağmuruna tutuldu
Murat Boz’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kısa saçları...
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla resmen Hadise'ye göz dağı verdi
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla...
İsmail Hacıoğlu’nun yeni dizisi belli oldu! Kısa süre sonra İsmail Hacıoğlu FOX TV ekranlarında! Anlaşma yapıldı sıra yayın tarihinde
İsmail Hacıoğlu’nun yeni dizisi belli oldu! Kısa süre sonra İsmail...
Son dakika: Sanat dünyasından bir acı kayıp daha! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti sevenleri yasa boğuldu
Son dakika: Sanat dünyasından bir acı kayıp daha! Ünlü oyuncu hayatını...
Sahnelerin yıldız ismi Hülya Avşar yeniden sahnelerde! Derin bacak dekoltesi ve kalça dansı sosyal medyayı salladı
Sahnelerin yıldız ismi Hülya Avşar yeniden sahnelerde! Derin bacak...
KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık söyledi!
KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık...
Chrome kullanıcıları dikkat! Acil güncellemeniz gerekiyor: Tüm özeliniz hackerların elinde olabilir
Chrome kullanıcıları dikkat! Acil güncellemeniz gerekiyor: Tüm özeliniz...
Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Bakın güzel oyuncu hangi dünya starına benzetildi
Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı!...
0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor! Ev sahibi olmak isteyen alt, orta, üst gelir grubuna konut kredisi!
0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor! Ev sahibi olmak isteyen alt,...
Esnafa yüzde 7,5 faizli 100 milyar liralık kredi paketinin ödemesi başladı! Üst limit 500 bin TL
Esnafa yüzde 7,5 faizli 100 milyar liralık kredi paketinin ödemesi...
2023 EYT'lilerin yılı olacak! Promosyon, ikramiye müjdesi geldi: 42 yaşında emeklilik kapısı açıldı
2023 EYT'lilerin yılı olacak! Promosyon, ikramiye müjdesi geldi: 42...
Özel sektör çalışanlarına duyuruldu! 8 ay 1000 TL ödenecek: Detaylar açıklandı
Özel sektör çalışanlarına duyuruldu! 8 ay 1000 TL ödenecek: Detaylar...
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları merak ediyordu! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’ın hastane paylaşımı
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları...