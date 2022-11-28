WhatsApp’tan büyük değişiklik! Grup mesajlarında özelleştirme yapılabilecek







WHATSAPP'TA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK







WhatsApp hem mobil uygulaması hem de masaüstü uygulaması için yeni güncellemeleri açıklamaya devam ediyor. WABetaInfo, tarafından yapılan açıklama doğrultusunda web sürümü için üç güncellemenin test aşamasında olduğu belirtildi. En çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak karşımıza çıkan WhatsApp'ta gelişen teknolojiye uyum sağlamaya devam ediyor. WhatsApp web uygulaması için yeni bir kısayol denemesi yapılıyor. İşte WhatsApp güncellemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…Geçtiğimiz süreçte yapılan yeni güncelleme doğrultusunda WhatsApp'ta grup içi ekleme limiti 1024 kullanıcıya yükseltildi.Fazla kişinin bulunduğu WhatsApp grupları ise telefonlarda yoğun bir mesaj trafiğine neden oluyor. Bu açıdan bakıldığında kullanıcılar gruplardan ayrılmak yerine sessize al seçeneğini tercih ediyor. Bu kapsamda sessize alma kısayolu üzerinde yeni çalışmalar yapılmaya başladı.Bu özellik sayesinde masaüstü olarak kullanılan WhatsApp uygulamasında gruplar kolay bir şekilde sessize alınabilecek. Arama motorunun sağ alt kısmında yer alacak bu özelliğin test aşamasının tamamlanması ile birlikte kullanıma açılacağı belirtiliyor. Yeni güncellemenin ne zaman aktive edileceği ise henüz bilinmiyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde grupların otomatik olarak sessize alınabileceği hakkında açıklamalarda yapıldı. Bu özellik sayesinde çok fazla bildirim alan WhatsApp grupları otomatik olarak devre dışı kalacak. Platform tarafından yapılan açıklama ile bu hafta içerisinde arama sekmesi ve kişi kartlarının da sohbet içerisinde paylaşılabileceği ifade edildi. WhatsApp masaüstü uygulamasına getirilen yenilikler ile arama sekmesi ve arama geçmişi masaüstü uygulamada görülebilecek. Teknoloji ile birlikte yeni güncellemeler platforma eklenirken kullanıcıların daha iyi bir hizmet alması amaçlanıyor.