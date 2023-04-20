WhatsApp, her geçen gün yeni yenilikler yaratmaya ve kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Birkaç yıl sonra, şirket büyük değişiklikler geçirdi. Son olarak WhatsApp, yıllardır değişmeyen emoji klavyesini değiştiriyor. WhatsApp'ın emoji klavyesinin daha yenilikçi görünüme sahip olacağı söyleniyor. WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yıllardır güncellenmeyen bazı değişiklikler yaptı. Bugün yayınlanan haberlerde şirket yeniden yenilik yapmaya çok yakın. Bu yenilik WhatsApp'ın yıllardır değiştirmediği 'Emoji Klavye'sinde olacak. Hala geliştirilmekte olan yeni bir emoji klavyesi, WhatsApp için Android Beta'da 2.23.9.2 koduyla ortaya çıktı. Duyurulan yeni tasarıma baktığınızda eski görselden çok da farklı olmadığını görebilirsiniz. Ancak, daman yeni görüntüler olduğunu unutmayın.
TEKNOLOJİ
20 Nisan 2023 - 17:36
WhatsApp'tan kullanıcılarına beklenmedik sürprizi: Emoji klavye yeni görünüme kavuşuyor!
Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma platformlarından birisi olan WhatsApp, emoji klavyesini yıllar sonra yenilemeye hazırlanıyor.
TEKNOLOJİ
20 Nisan 2023 - 17:36