WhatsApp’tan kullanıcılarına beklenmedik sürprizi: Emoji klavye yeni görünüme kavuşuyor!













ANİMASYONLU EMOJİLER GELEBİLİR..

WhatsApp, her geçen gün yeni yenilikler yaratmaya ve kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Birkaç yıl sonra, şirket büyük değişiklikler geçirdi. Son olarak WhatsApp, yıllardır değişmeyen emoji klavyesini değiştiriyor. WhatsApp'ın emoji klavyesinin daha yenilikçi görünüme sahip olacağı söyleniyor. WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yıllardır güncellenmeyen bazı değişiklikler yaptı. Bugün yayınlanan haberlerde şirket yeniden yenilik yapmaya çok yakın. Bu yenilik WhatsApp'ın yıllardır değiştirmediği 'Emoji Klavye'sinde olacak. Hala geliştirilmekte olan yeni bir emoji klavyesi, WhatsApp için Android Beta'da 2.23.9.2 koduyla ortaya çıktı. Duyurulan yeni tasarıma baktığınızda eski görselden çok da farklı olmadığını görebilirsiniz. Ancak, daman yeni görüntüler olduğunu unutmayın.Popüler bir mesajlaşma platformu olan WhatsApp, konuşmaları canlandırmak için animasyonlu emojiler sunuyor. Uygulamanın mevcut sürümünde üst kısımda Emoji kategorileri ve altta GIF veya Çıkarma seçenekleri bulunuyor. Bu görüntü yeni tasarımla değişecek. Emojiler altta, arama ile diğer seçenekler ise üstte. Ayrıca emoji kategorisi bölümü en alta yerleştirilebilir veya tamamen kaldırılabilir. Bunun dışında WhatsApp son yenilik kararını emojiler ile uyguluyor. Geçtiğimiz günlerde şirket tarafından başlatılan çalışmalarda animasyonlu emojilerin üzeirnde çalışıldığı söylenmişti. Bu yeniliklerin bazı insanların emojiden hoşlanmamasıyla ilgili olup olmadığı da tartışıldı. Söz konusu emoji klavye değişikliği ile ilgili son durumun kullanıcılara ne zaman ulaşacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak söz konusu güncellemenin normal klavyenin tasarımını değiştirip değiştirmeyeceği belli değil. Bu bilgiyi almak için beta hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç var.