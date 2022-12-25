TEKNOLOJİ
25 Aralık 2022 - 23:32

Whatsapp'tan kullanıcılarını üzen haber! Whatsapp artık bu telefonlarda kullanılamacayak

2023 senesine az bir zaman kala dünya genelinde en fazla kullanılmakta olan mesajlaşma platformu WhatsApp'tan üzücü haber geldi. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren WhatsApp artık bazı telefonlardan kullanılamayacağı açıklaması yapıldı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

TEKNOLOJİ
25 Aralık 2022 - 23:32
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Whatsapp'tan kullanıcılarını üzen haber! Whatsapp artık bu telefonlarda kullanılamacayak
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2023 senesine az bir zaman kala dünya genelinde en fazla kullanılmakta olan mesajlaşma platformu WhatsApp'tan üzücü haber geldi. Yeni yıla az kala Meta'dan WhatsApp’la ilgili açıklamalar yapıldı.

whatsapp



WhatsApp 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bazı telefonlardan kullanılamayacağı bilgisi paylaşıldı. Bunlar arasında hala milyonların kullandığı iPhone 6 S ve 6 S Plus telefonlarının da olduğu vurgulandı.

İşte WhatsApp’ın kullanılamayacağı o telefonlar:

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual,

LG Optimus F3

LG Optimus F5

LG Optimus F7

LG Optimus F3Q

LG Optimus Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L6

LG Optimus L7 II

LG Enact Lucid 2.

HUAWEI

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2.

SAMSUNG

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy X cover 2

IPHONE

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

DİĞER

Lenovo linha A820

Sony Xperia M

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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