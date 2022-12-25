Whatsapp'tan kullanıcılarını üzen haber! Whatsapp artık bu telefonlarda kullanılamacayak

2023 senesine az bir zaman kala dünya genelinde en fazla kullanılmakta olan mesajlaşma platformu WhatsApp'tan üzücü haber
geldi. Yeni yıla az kala Meta'dan WhatsApp’la ilgili açıklamalar yapıldı.
WhatsApp 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bazı telefonlardan kullanılamayacağı bilgisi paylaşıldı. Bunlar arasında hala milyonların kullandığı iPhone 6 S ve 6 S Plus telefonlarının da olduğu vurgulandı. İşte WhatsApp’ın kullanılamayacağı o telefonlar:
LG
LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L5 Dual LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3 LG Optimus F5 LG Optimus F7 LG Optimus F3Q LG Optimus Optimus L2 II LG Optimus L3 II LG Optimus L4 II LG Optimus L5 II LG Optimus L6 LG Optimus L7 II LG Enact Lucid 2.
HUAWEI
Huawei Ascend Mate Huawei Ascend G740 Huawei Ascend D2.
SAMSUNG
Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Ace 2 Galaxy S3 mini Galaxy X cover 2
IPHONE
iPhone 6S iPhone SE iPhone 6S Plus
DİĞER
Lenovo linha A820 Sony Xperia M