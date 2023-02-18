TEKNOLOJİ
18 Şubat 2023 - 10:45

WhatsApp'tan mükemmel özellik testi! Artık arama planlama devreye girecek! İşte Whatsapp yeni özelliği hakkında detaylar

WhatsApp'tan yeni güncelleme! Artık toplantıları önceden planlayarak yapmak mümkün! İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
18 Şubat 2023 - 10:45
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WhatsApp’tan mükemmel özellik testi! Artık arama planlama devreye girecek! İşte Whatsapp yeni özelliği hakkında detaylar


Son yılların popüler uygulaması WhatsApp her geçen gün kendini geliştiriyor. Sosyal medya ve telefon kullanıcılarının en çok tercih ettiği iletişim yolu olan WhatsApp, kullanıcıların karşısına yeni bir özellik ile çıkıyor.

Kullanıcıların sık sık şikayet ettiği konu WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğrafların asıl boyutta gitmemesiydi. Bu konu hakkında çalışmaya başlayan WhatsApp, 2010 senesinden itibaren arama ve görüntülü konuşma özelliğini geliştirmişti. Son yapılan güncelleme ile planlı arama mümkün kılınacak.



WhatsApp

WABetaInfo'dan gelen bilgilere göre WhatsApp şimdilerde grup sohbetlerinde planlı arama yapma üzerine değişiklik planlıyor. Bu güncelleme ile birlikte; bir grupta bulunan kullanıcılar, vaktinden önce aramalarını planlayabilirler. Bunun için grup sohbetlerinin sol üst köşesinde bulunan üç noktaya giderek başlık, zaman ve tarih seçebilir, önceden kendinizi hazır hale getirebilirsiniz.

Android telefon kullanıcıları bu özellikten yararlanabilecek mi?

WABetaInfo yaptığı açıklamada, bu özelliğin kullanıcılar için oldukça faydalı olacağını dile getirdi. Bu özellik yalnızca gruplar için geliştirilmiş olduğundan, Beta 2.23.4.4 güncellemesi ile test aşaması gerçekleştiriliyor. Bu aşama tamamlandıktan sonra kullanıcıların bu yeni özelliğe ulaşacakları tarih kesin değil. 

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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