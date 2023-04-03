TEKNOLOJİ
03 Nisan 2023 - 20:30

WhatsApp'tan ortalığı karıştıracak özellik! Telefonunuzda yüklüyse hemen bakın: Artık izin verecek

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp kullanıcılarının gizliliklerinin güçlendirmek adına yeni özellikler sunuldu. Whatsapp parmak izi, Face ID, şifre kullanılarak gizlilik özellikleri arttırıldı.

TEKNOLOJİ
03 Nisan 2023 - 20:30
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WhatsApp'tan ortalığı karıştıracak özellik! Telefonunuzda yüklüyse hemen bakın: Artık izin verecek
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Andorid telefonlarda Whatsapp uygulamasında parmak izi etkinleştirilmesinin nasıl olacağı merak konusu olurken internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Whatsapp, gizlilik özelliklerini gün geçtikçe geliştirirken sohbetleri tek tek kitlemenize yardımcı olacak özellik geldi. Whatsapp sohbetlerini parmak izi ya da şifre ile koruyabileceksiniz.

WABetaInfo tarafından en son Android beta güncellemesinde ortaya çıkan kilit özelliğiyle Whatsapp üzerinde sohbet kilidi kullanılabilir hale geldi. Devamında ise özellikler kişileştirilirken sohbetlerinizi meraklı insanlardan kilitli, gizli tutmanıza yardımcı olur. Ekran görüntüsü alırken özellikler kullanılırken kilitli sohbetlerde açmak ya da bildirimlerin okunmasında parmak izi şifre kullanılarak açılır.



Whatsapp mesajlaşma gizliliği

Whatsapp üzerinde arşivlemeyle beraber kilitli sohbetler ayrı bir kısımda yer alarak erişilebilir hale gelir. Kilitli sohbetler bölümü kişileştirilirken grup sohbetleri ise kullanılabilir. Medya sohbetleri de bu özellikle beraber gizli hale gelir. Kilitli sohbetler üzerinden fotoğraflar, videolar, ses kayıtları da cihaz galerisine kaydedilmeyerek gizliliği arttırır.

Whatsapp uygulamasından mesajlaşma devi özellikleri geliştirilmek üzere çalışılıyor. Geçici sesli mesajlar gruplar için ayrıntılar yönetici kontrolleri ve daha fazlası için özellikler eklenmeye devam ediyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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