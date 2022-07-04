WhatsApp'tan rahatsız edilmek istemeyenlere bomba özellik: Çevrimiçi Gizleme!













WhatsApp'ta çevrimiçi gizleme özelliği nasıl kullanılır?

Popüler mesajla uygulaması WhatsApp, kullanıcıları için her geçen gün yeni özellikler hazırlamaya ve bu özellikleri kısa süre içerisinde sunmaya devam ediyor. Bir süredir üzerinden çalıştığı 'Çevrimiçi Gizleme' özelliğini beta sürümünden kullanıcılarına sunmaya hazırlanan WhatsApp, bu sayede kullanıcılarını büyük bir yükten ve stresten kurtarmayı hedefliyor. WhatsApp uygulaması, kullanıcılarının uygulama içinde oldukları anda çevrimiçi durumlarının açık olarak görünmesini tarihe karıştırıyor. Uygulamadaki çevrimiçi ifadesinin kullanıcının internete bağlanmasıyla görünmesini tamamen kaldırmayı hedefleyen şirket, karşıdaki insanın çevrimiçi olduğunu görmesini yeni özellik ile birlikte engellemeyi düşünüyor.Anlık mesajlaşma uygulamasında yakın bir süreçte kullanıcıların çevrimiçi durum bilgilerini kapatmalarına olanak sağlayacak. Uygulama içine eklenecek olan yeni ayarlarda kullanıcı, çevrimiçi olduğunu göstermek istemediği kişilerden durumunu gizleyebilecek. Böylelikle belirlenen kişiler WhatsApp’daki çevrimiçi olduğunuz andaki bilgiyi görüntüleyemeyecekler.Henüz geliştirme aşamasında bulunan yeni özelliğin, ne zaman kullanıma geçeceği henüz bilinmiyor. Fakat elde edilen bilgilere göre söz konusu özelliğin en kısa zaman sonrasında hem iOS hem Android ve hem de masaüstü kullanıcılara yayınlanması bekleniyor.