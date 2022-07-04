TEKNOLOJİ
04 Temmuz 2022 - 14:44

WhatsApp'tan rahatsız edilmek istemeyenlere bomba özellik: Çevrimiçi Gizleme!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, herkesin merakla beklediği yeni özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, bu özellik ile birlikte rahatsız edilmek istemediklerinde görünümlerini istedikleri kişilere gizleyebilecekler.

TEKNOLOJİ
04 Temmuz 2022 - 14:44
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WhatsApp'tan rahatsız edilmek istemeyenlere bomba özellik: Çevrimiçi Gizleme!


Popüler mesajla uygulaması WhatsApp, kullanıcıları için her geçen gün yeni özellikler hazırlamaya ve bu özellikleri kısa süre içerisinde sunmaya devam ediyor. Bir süredir üzerinden çalıştığı 'Çevrimiçi Gizleme' özelliğini beta sürümünden kullanıcılarına sunmaya hazırlanan WhatsApp, bu sayede kullanıcılarını büyük bir yükten ve stresten kurtarmayı hedefliyor.

WhatsApp uygulaması, kullanıcılarının uygulama içinde oldukları anda çevrimiçi durumlarının açık olarak görünmesini tarihe karıştırıyor. Uygulamadaki çevrimiçi ifadesinin kullanıcının internete bağlanmasıyla görünmesini tamamen kaldırmayı hedefleyen şirket, karşıdaki insanın çevrimiçi olduğunu görmesini yeni özellik ile birlikte engellemeyi düşünüyor.



WhatsApp Çevrimiçi Gizleme özelliği

WhatsApp'ta çevrimiçi gizleme özelliği nasıl kullanılır?

Anlık mesajlaşma uygulamasında yakın bir süreçte kullanıcıların çevrimiçi durum bilgilerini kapatmalarına olanak sağlayacak. Uygulama içine eklenecek olan yeni ayarlarda kullanıcı, çevrimiçi olduğunu göstermek istemediği kişilerden durumunu gizleyebilecek. Böylelikle belirlenen kişiler WhatsApp’daki çevrimiçi olduğunuz andaki bilgiyi görüntüleyemeyecekler.

WhatsApp Çevrimiçi Gizleme özelliği

Henüz geliştirme aşamasında bulunan yeni özelliğin, ne zaman kullanıma geçeceği henüz bilinmiyor. Fakat elde edilen bilgilere göre söz konusu özelliğin en kısa zaman sonrasında hem iOS hem Android ve hem de masaüstü kullanıcılara yayınlanması bekleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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