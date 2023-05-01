TEKNOLOJİ
01 Mayıs 2023 - 13:37

WhatsApp'tan sesli mesajları yazıya dökecek yeni özellik!

WhatsApp, kullanıcıları rahatsız eden bir sorunun çözümü için kolları sıvadı: Gelen mesaja bağlı olarak sesli mesajları metne çevirebiliyor. Bu sayede ses kayıtlarını dinlemeye üşenen kişiler ses dosyasının içeriğini mesaj olarak okuyabilirler.

TEKNOLOJİ
01 Mayıs 2023 - 13:37
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WhatsApp'tan sesli mesajları yazıya dökecek yeni özellik!


WhatsApp'ın, şu ya da bu nedenle WhatsApp'tan sesli mesaj dinleyemeyenleri memnun etmek için son yeniliklerine bir yenisini daha eklediği öğrenildi. WhatsApp'ın yeni bir beta sürümünün içeriğine "Sesli Mesaj Çevirisi" eklendiği bildirildi. Bu özellik sayesinde uygulama sesli mesajların otomatik olarak metne çevirmesini sağlıyor. Yani kullanıcı gönderilen ses kaydını dinlemek istemiyorsa içeriğini anlamak için okuyabilir. Bu özellik, kullanıcılar arasındaki sohbetlerin kalıcılığı için oldukça önemlidir.

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WhatsApp'tan sesli mesajları yazıya dökecek yeni özellik

Paylaşılan ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere sesli mesaj transkripsiyon özelliği şu anda sadece İngilizce'yi desteklediği anlaşılıyor. Türkçe ve diğer dilleri kısa zamanda ekleneceği söyleniyor.



Bu yeni özellik, WhatsApp'ta varsayılan olarak etkindir. Ancak, kullanıcılar, Ayarlar > Sohbetler > Sesli Mesaj Çevirisi seçeneğine giderek gönderilen ses kayıtlarının dökümünü devre dışı bırakabilir.

Transkripsiyon işlemi, kullanıcının telefonunda saklanan dil paketleri ile "uçtan uca şifreleme" ile korunur. Bu, WhatsApp ve diğer üçüncü tarafların, yazıya dökülmüş ses kayıtlarınızı göremediği veya duyamayacağı anlamına gelir. En az iOS 16 güncellemesinin gerekli olduğunu belirtmekte fayda bulunuyor.

Sesli Mesaj Deşifresi özelliği, kullanıcıların bir mesaj içeriğindeki belirli notları araması için de imkan tanımaktadır. Bu, bir kullanıcının uzun bir sesli notta belirli bilgileri arıyor ya da aradığı bilgilerin hangi sesli notta olduğunu hatırlamıyorsa, ilgili anahtar kelimeleri veya kelime öbeklerini aramak için arama çubuğunu kullanabilir.

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