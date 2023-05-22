WhatsApp'tan şoke eden yenilik! 15 dakikada mesajlara müdahale edilecek..







WHATSAPP'TA MESAJ DÜZENLEME DÖNEMİ











Meta, WhatsApp için bir süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği daha duyurdu. Sohbet engelleme, son birkaç gündür iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyordu, ancak artık mesaj düzenleme özelliği resmi olarak mevcut. Söz konusu yenilik, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in açıklamasıyla öğrenildi. Mark, gönderisinde kullanıcıların her mesajı düzenlemek için 15 dakikası olduğunu paylaştıYeni güncelleme ile artık WhatsApp üzerinden gönderilen mesajları 15 dakikada düzenleyebilirsiniz. Böylece ufak tefek yazım hataları için "silip tekrar gönder" ya da "yeni mesaj oluştur" işlemlerini tamamen ortadan kaldıran şirket, bu hamlesiyle kullanıcıları oldukça sevindirmiş durumda. WhatsApp'ta düzenlemek istediğiniz mesaja uzun süreli basarak ve "Düzenle"yi seçerek bu özelliğe erişebilirsiniz. Ancak, mesajı gözden geçirmek için maksimum 15 dakikanız olduğunu unutmayın. Mesajı 15 dakika içinde düzenlerseniz, mesajın alıcıları da değişiklikleri görecektir. Düzenlenen mesajların yanında küçük bir "düzenlendi" metni görünür. iPhone kullanıcıları da iMessage'daki bu özelliği biliyor. Bu uygulamanın içinde bir mesaj düzenlendiğinde, kullanıcı ifadeyi düzenlenmiş biçimde görecektir. Bu yeni özellik şimdilik beta kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Ancak diğer kullanıcılar için bu özellik günlerce veya haftalar sonrasında kullanılabilir olabilir.