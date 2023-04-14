









WHATSAPP ÜZERİNDEN SEVGİLİ GÜNCELLEMESİ







WhatsApp'tan yuvaları yıkacak güncelleme! Artık gizleyemeyeceksiniz: Bu yenilik tüm ipliği pazara çıkaracak! Whatsapp'dan şok edici bir güncelleme. Artık kiminle konuşuyorsun sorusu sorulmayacak. Sevgililer, ev çiftler bu güncelleme sizleri ilgilendiriyor. Eşinizin bir haltlar yiyip yemediğini merak edenlerden misiniz? Ya da sevgilinize güvenmeyenlerden. İşte WhatsApp'dan tam size göre güncelleme. Artık kiminle konuştuğunuzu göreceksiniz. Akıl almaz bir güncelleme geliyor. İşte detaylar...WhatsApp kiminle konuşuyorsun güncellemesi mi yapıyor. Bu habere kadınlar çok sevinecek. Yıllardır iletişim ve mesajlaşma alanında lider konumda olan uygulama ile birlikte iletişim kurmak artık çok kolay. Karşı tarafından ne yaptığını merak edenlerden misiniz? Bu sorunun cevabı bir güncelleme ile çözümlenecek? Sıklıkla yaptığı güncellemeler ile adını duyuran mesajlaşma platformu WhatsApp yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Bu güncellemenin içeriği biraz kadınları ilgilendiren cinsten. İşte ayrıntılar...WhatsApp yeni eşlik modu güncellemesi ile birlikte tek bir hesabın bir kaç telefonda kullanılmasına fırsat verecek. Bu sayede WhatsApp uygulamaları başka telefonlarda kullanabilecek. Bunun için uygulamaları indirmeniz ve güncelleme yapmanızda fayda var. Bu güncelleme ve uygulamalar haberimizde olacak. İşte whatsApp yeni eşlik modu nedir, nasıl kurulur, nasıl yapılır sorularının cevabı... Eşlik modundan şu an için Android Beta kullanıcıları faydalanabilmektedir. İkinci bir android telefon ile birlikte bu özellikten yararlanılabilir. Bunun için yapılması gereken WhatsApp Messenger ve Business uygulamasındaki beta sürümlerini telefona indirmek olacaktır. İlk telefon için WhatsApp'ı açarak bir cihaza bağla seçeneğini tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.