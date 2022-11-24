TEKNOLOJİ
24 Kasım 2022 - 07:49

WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'e yeni bir özellik ekleniyor. Bu özellikle birlikte artık tüm kullanıcılar masaüstünden de görüntüleyebilecek. İşte ayrıntılar.

TEKNOLOJİ
24 Kasım 2022 - 07:49
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WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek


Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaş uygulaması WhatsApp, her geçen gün kendini yenileyerek yeni özellikler ekliyor. Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp’ta devrim yaratacak bir yenilik yapılmıştı. Buna göre kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine çevrimiçi görünümünü kapatma özelliği getirilmişti. Edinilen yeni bilgiye göre WhatsApp’a bir özellik daha eklendi.

WhatsaApp’te yeni özellik!

Milyarlarca kişinin telefonunda yüklü olan ve en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’e yeni bir özellik getirildiği duyuruldu. Cep telefonlarında kullanılabilen birçok özellik masaüstünde aktif olmuyor. Ancak masaüstü sürümünü kullanan birçok kişi diğer özelliklerden yararlanamadığı için mağduriyet yaşıyor.



Günden güne kendini güncelleyen Whatsapp, masaüstü sürümü için bir yenilik getirdi. Böylelikle mobil cihazlarda kullanılabilen Aramalar sekmesi masaüstü için de aktif hale getirilecek.

Whatsapp masaüstü kullanımında arama yapabilmek için bir buton yer almıyordu. Daha önce yapılan aramalar masaüstünde görünmüyor ve kullanıcılar bu nedenle tekrar isim yazarak kişiyi bulmak ya da daha önce arandığı numarayı telefonuna kaydetmesi gerekiyordu. Ancak yapılacak yeni güncelleme ile birlikte Aramalar butonu eklenecek.

Uygulamanın yeni özelliği henüz aktif hale getirilmedi. Şirketten yapılan açıklama ile böyle bir özellik yapılacağı duyuruldu ancak kullanılmaya başlanacağı tarih ile ilgili bilgi verilmedi. Güncellemenin ilk olarak iOS cihazlarda daha sonra da Android cihazlarda kullanılmaya başlayacağı planlanıyor.

Öte yandan Whatsapp’a bir özellik daha eklendi. Kullanıcılar tıpkı Telegram uygulamasında olduğu gibi Whatsapp’ı da kilitleyerek sadece şifre ile erişim sağlayabilecekler. Bu özellik kullanıcılardan tam not aldı ve telefon bir başkasının elinde olduğunda Whatsapp mesajlarını görmesi, uygulamaya girmesi engellenmiş oldu.

Whatsapp ile ilgili yeni güncellemeler duyurulduğunda haber sitemizde yer vermeye devam edeceğiz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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