TEKNOLOJİ
20 Temmuz 2022 - 12:56

WhatsApp yeni güncellemesi ile birlikte yeni özellikle karşımıza çıkıyor! WhatsApp Voice Status özelliği ile kullanıcıların beğenisi toplamaya hazırlanıyor...

WhatsApp dünya genelinde en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biri haline geldi. WhatsApp kullanıcıları yeni güncelleme ise durumlarına ses katabilecekler. İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
20 Temmuz 2022 - 12:56
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WhatsApp yeni güncellemesi ile birlikte yeni özellikle karşımıza çıkıyor! WhatsApp Voice Status özelliği ile kullanıcıların beğenisi toplamaya hazırlanıyor...


WhatsApp durumlarında video ve resim paylaşımı oldukça beğenilmişti. Yeni güncelleme ile artık durumlarda ses kaydı paylaşmakta mümkün hale gelecek. Yeni güncellemesiyle WhatsApp kullanıcılarının bu özelliği seveceğini düşünüyor.

Özelliğin İsmi Voice Status

Birçok özellik sunan whatsapp yeni güncelleme ile Voice Status özelliğini getirdi. Yani artık durumlarda video ve fotoğraflar dışında sesli notlarda paylaşabilmeniz mümkün.

Sesli not kaydedip WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyor



Artık durum atarken fotoğraf ve video ile birlikte ses kaydetme butonuda çıkıyor. Kullanıcılar istedikleri kişilerle paylaşabileceği ses kaydı özelliği artık whatAppta.

Sadece seçilen kişilere gösterecek

WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliği ile istediği kişiler ile bu ses kaydını paylaşabilecek.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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