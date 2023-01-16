WhatsApp yeni video özelliklerini uyarlıyor: Kullanıcılar daha hızlı kayıt yapabilecekler!













WHATSAPP VİDEOLARI KOLAY HALDE KAYDEDİLMESİNİ SAĞLAYACAK

Dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının çok memnun kalacağı bir özellik üzerine çalışıyor. Platformun, daha önce Android cihazlar için kullanıma sunulan WhatsApp beta programı 2.22.24.21 sürümü içindeki kamera mdonunun IOS için uayralanabilmesi için hazırlık yaptığı öğrenildi. Bu özellik ile birlikte hızlı kayıt için başka bir moda geçebilmek mümkün hale gelecek.WhatsApp'ın iOS beta programında sunulmaya başlanacak olan yeni özelliğin TestFlight'ta iPhone'da kullanılabilen WhatsApp güncellemesi 23.1.0.75 beta ile yeni bir video kamera modunda geldiği ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde ise daha öncesinde Android cihazlarda sunulan kamera modu ile video modunun arasında hızlıca geçiş yapabilme özelliğinin iPhone cihazlar içinde geleceği görüldü.Şu anda, bir video kaydedebilmek için uzun bir basış gerekiyor; bu, uzun bir videonun kaydı sırasında can sıkıcı olabilir, ancak gelecekte, yalnızca tek bir dokunuş ile hemen video moduna geçebilirsiniz. Bu yeni kamera modu, tüm WhatsApp kullanıcılarının işine yarayacak gibi görünüyor. Çünkü bu özellik çekilmek istenen vidoların hem basit hem de kolaylıkla kaydetmelerine yardımcı olacak.Kamera Modu, iOS WhatsApp Beta'da geliştirme aşamasındadır ve gelecekteki bir güncellemede yayınlanacaktır. Android test aşamasındadır. Bu özellik tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir olduğunda sizi bilgilendireceğiz.