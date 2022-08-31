Whatsapptan gizlilik sözleşmesi açıklaması geldi: Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar silinecek mi, son gün ne zaman?







WhatsApp gizlilik sözleşmesi







15 Mayıs'ta hesaplar silinecek

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili gelişmeler

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili gizlilik sözleşmesi haberleri çıkmıştı ve sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarının silineceği konuşulmuştu. WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilere bir sözleşme gönderildi. Sözleşmeyi onaylamayan kişilerin ise WhatsApp uygulamasından hesaplarının silineceği konuşuluyordu. Ancak Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp ile ilgili çıkan sözleşme sonucunda hesapların silinmeyeceği ve kimsenin kişisel mesajlarına ulaşılmadığı söylendi. Uygulama kendilerine ait sosyal medya hesaplarından duyuru yaptı.Çıkan haberlere göre sözleşmeyi onaylamayan kişilerin 15 Mayıs günü hesapları silinecek. WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyen insanlar için son gün 15 Mayıs'ta tekrar bir hatırlatma gönderileceği ve kabul edilmemesi durumunda sohbet listelerine erişilemeyeceği söylendi. Yine de telefon ve görüntülü aramaların cevaplanabileceği de belirtildi. Birkaç hafta geçtikten sonra gelen aramaların da gelmeyeceği ve mesaj ve aramaların durdurulacağı konuşuldu. 15 Mayıs'tan sonra ise kimsenin hesabının silinmeyeceği ve bir süre daha sözleşme gönderileceği ancak işlevselliğin azaltılacağı konuşuluyordu.4 Ocak 2021 tarihinde WhatsApp kullanıcılarına değiştirilen bir gizlilik sözleşmesi gönderildi. 8 Şubat 2021 tarihinde ise sözleşmenin onaylanmaması halinde uygulamanın kullanılmayacağı belirtildi. WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyenlerin Facebook paylaşımını kabul etmeleri gerektiğini, sözleşme kabul edilmezse WhatsApp'ın da artık kullanılmayacağı söylendi. 15 Ocak 2021 tarihinde ise kullanıcıların gösterdiği tepkiler ve resmi soruşturmalar sonrasında uygulama sözleşme tarihini 15 Mayıs 2021'e kadar uzattı. 15 Mayıs 2021 tarihinde gönderilecek sözleşmeye onay vermeyen kullanıcıların uygulamasına kademeli olarak kısıtlama uygulanacağı öğrenildi.