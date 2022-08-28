Wi-fi şifrenizi verirken bir kez daha düşünün! Yargıtaya'a göre sizde suçlu oluyorsunuz







Wi-Fi şifresi vermek suç sayılıyor mu







2020 senesinde bir dava sonucunda mahkemeden çıkan emsal karar insanların gözünü korkuttu. Wi-Fi şifresini verdiği için suçlu bulunan kişi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Wi-Fi şifresi vermek suç mudur? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İnternet şifresinin verildiği kişi herhangi bir suça karışırsa şifreyi veren kişinin de suçlu sayılabileceği biliniyor. 2 sene önce yaşanan bir dava sonucunda emsal bir karar verildi. İnternet paylaşımı kullanan bir kişi sosyal medya üzerinden bir vatandaşa hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderdi ve mahkeme internetin IP adresini araştırarak internetin ait olduğu kişi hakkında da karar verdi. Mahkeme sonucuna göre manevi tazminat talep edildi. İnternet sahibi olan vatandaşlar ise dava ile ilgili itiraz dilekçesi verdi.Sonucunda ise internet sahibi olan kişinin mesajları gönderen ve internete bağlanan kişiyle bir tanışıklığı olmaması, aralarında sosyal ya da fiziki olarak bir yakınlık bulunmaması gibi durumlar manevi tazminat kararının reddedilmesine sebep oldu. Ancak insanlar bu durum sonucunda internet paylaşımı yapmanın ve Wi-Fi şifresi paylaşmanın sonucunda başlarına kötü sonuçlar doğurabileceği kanısına vardı.