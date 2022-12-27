Will Clyburn'ün tarihi gecesi galibiyetle sonuçlanmadı. Yıldız oyuncu derbide büyük yürek ortaya koydu













EuroLeague'deki iki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, dün akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler, uzatma sonunda 93-90'lık skorla Efes'i kendi evinde devirdi ve kendi Ataşehir'deki dört maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Sarı Lacivertli ekipte Johnathan Motley ve Dyshawn Pierre performansıyla göz doldurdu. Ancak MVP ödülü dün akşam verilseydi, en büyük Fenerbahçeli bile bu ödülü Will Clyburn'e takdim ederdi. Yıldız forvet, dün akşam 39 sayı attı. Durun bitmedi 13 de ribaund aldı! Clyburn, kariyeri rekorunu kırdı, maçı uzatmaya taşıdı ancak yine de yeterli olamadı. Efes'in büyük gücü, Ataşehir'de herkesten alkış topladı.Ülkemize 2016 yazında Darüşşafa'ya yaptığı transferle gelen Amerikalı oyuncu, bir sene sonra Rus devi CSKA Moskova'ya imza atmıştı. Clyburn, Daçka yıllarında şutu riske edilen, en az bir adım geriden savunulan bir oyuncuydu. Dün akşam ise çok zor pozisyonda el üstü üçlükle maçı uzatmaya götürdü. Daçka yıllarında beraber çalıştığı İbrahim Kutluay, oyuncunun karakterini ve gelişimini sürekli dile getiriyor ve övmekten asla sakınmıyor. Daçka'da o dönem genel menajerlik yapan Türk basketbolunun en büyük efsanelerinden İbrahim Kutluay, "Clyburn çok iyi bir karaktere sahip. Daçka'ya ilk geldiği yıl sonrası oyununu sürekli ileriye taşıdı" dedi.Dün akşam her şeyi yaptı ancak basketbol sonuçta bir takım oyunu. Ama yine de bir kez daha gördük ki Clyburn Efes'in en önemli silahı.