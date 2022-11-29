MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 15:50

Will Smith: Bastırdığım öfkem yüzünden oldu

Will Smith, bastırılmış öfkesinin kendisini Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atmaya yönelttiğini söyledi

MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 15:50
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Will Smith: Bastırdığım öfkem yüzünden oldu


Will Smith, "bastırılmış" öfkesinin kendisini Mart ayındaki Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atmaya yönelttiğini söyledi.

Aktör, "korkunç bir gece" olarak tanımladığı olaydan bu yana ilk kez röportaj verdi.



Trevor Noah ile The Daily Show'a katılan aktör şunları söyledi: "O gece hayatımda bir takım olumsuz şeyler yaşıyordum, biliyor musunuz? Bu elbette benim davranışımı haklı çıkarmaz ama olayda pek çok nüans ve karmaşıklık" olduğunu da söylemek istiyorum dedi ve ekledi: "Ben sadece kendimi kaybettim."

tokat öfkemdi

Canlı yayında tokatlamıştı

Smith, Rock'ın Smith'in eşinin tıraşlı kafasıyla ilgili bir şaka yapmasının ardından Hollywood ödül töreninde sahneye fırlamış ve Chris Rock'a unutulmaz bir tokat atmıştı. Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülmesi hastalığı olan alopesi sorunu yaşadığı biliniyordu.

Smith ayrıca "Bunun insanlar için ne kadar şok edici olduğunu anlıyorum... Ben gitmiştim. Bu çok uzun zamandır içimde tuttuğum bir öfkeydi," dedi.

Tokadın ardından bu yılın en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Smith, yeni filminin yaklaşan ödül sezonunda eylemleri nedeniyle "lekeleneceği" fikrini "bu durum beni öldürdüyor" olarak tanımladı.

Ayrıca tokat sonrası 54 yaşındaki oyuncunun 10 yıl boyunca Oscar törenlerine katılması yasaklanmış ve töreni düzenleyen Akademi'den de istifa etmişti.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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