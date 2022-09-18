Willian Arao: 'Taraftarlarla birlikte galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum'













Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşı karşıya gediği Alanyaspor'u 5-0'lık skorla yendi. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin oldukça verimli geçiren futbolcusu Wilian Arao basın mensuplarına bilgi verdi. Takımının aldığı galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunun idda eden Arao, “Takımımızın göstermiş olduğu azimden, mücadeleden dolayı çok mutluyum. Bizler açısından kolay bir maç değildi ancak yaptığımız baskıyla oluşturduğumuz fırsatlarla şanslarla maçı daha kolay hale getirdik. Dolayısıyla almış olduğumuz sonuçtan çok mutluyum. Göstermiş olduğumuz azimden dolayı çok mutluyum. Taraftarlarla bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu arayı en uygun şekilde değerlendireceğiz, dinleneceğiz sonrasında antrenmanlarımıza devam edip, eskisine göre daha faydalı noktalara erişmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.30 yaşındaki futbolcu, Brezilya'nın bağımsızlığını ilan edişinin 100. yıl dönümü sebebiyle statta asılan pankartlarla ilgili "Biz Brezilyalılar için önemli bir gün. Bunu gördüğümüzde kendimizi mutlu hissettik. Fenerbahçe'nin bunu hatırlamış olması da memnun etti. Stadımızda bunu göstermiş olmak güzeldi. Hem de sosyal medya üzerinden da paylaşmış oldu kulübümüzün. Mutlu olduk ancak daha fazla mutlu olduğumuz şey takımımızın galip gelmesiydi” ifadelerine yer verdi.Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisinin sorulması üzerine Arao, “Her derbinin önemi büyüktür. Ben de eğer oynarsam şimdiden kendimi heyecanlı hissettiğimi söylemeliyim. Büyük bir maç olacak. Her iki takım yönünden de mücadele gücü yüksek bir maç olacak. Bizler de çok harika bir maç ortaya çıkararak kazanmak istiyoruz” yorumunu yaptı.