Wimbledon 8 Temmuz 2022 Cuma maç programı

2022 Wimbledon maçları hangi kanalda yayınlanıyor?







Wimbledon maç programı

Erkekler ve kadınlar çim kortlarını düşünen ilk tenis turnuvası olan 2022 Wimbledon tenis turnuvası başladı. İspanyol raketleri Rafael Nadal ve Novak Djokovic oyundaydı ve Ekselansları Roger Federer sakatlığı sebebiyle oyunda yer almadı. Dikkatler Djokovic'e ve kadınlarda şampiyonun kim olacağına çevrildi.Wimbledon 2022 maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Maçlar S Sport, TRT Spor, S Sport Plus, S Sport Plus 2 kanallarında yayınlanacaktır.8 Temmuz Cuma günü Wimbledon maç programı şöyledir: Kichenok/Ostapenko - Krejcikova/Siniakova: Wimbledon Çift Kadınlar Yarı Final- saat 15:30'da oynanacak ve TRT Spor, S Sport, S Spor Plus ve S Sport Plus 2, Bilyoner Tv'de yayınlanacaktır. N.Djokovic - C.Norrie:Wimbledon Erkekler Yarı Final- saat 17:30'da oynanacaktır. S Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız ekranlarında gösterilecektir. Mertens/Zhang - Collins/Krawczyk: Wimbledon Çift Kadınlar Yarı Final- saat 19:30'da S Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV yayınlanacak.