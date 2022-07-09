Erkekler ve kadınlar çim kortlarını düşünen ilk tenis turnuvası olan 2022 Wimbledon tenis turnuvası başladı. İspanyol raketleri Rafael Nadal ve Novak Djokovic oyundaydı ve Ekselansları Roger Federer sakatlığı sebebiyle oyunda yer almadı. Dikkatler Djokovic'e ve kadınlarda şampiyonun kim olacağına çevrildi.
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09 Temmuz 2022 - 13:56
Wimbledon 8 Temmuz 2022 Cuma maç programı
Wimbledon maç heyecanı tüm tenis severleri heyecanlandırdı. Tenis severler Wimbledon maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyorlar. 2022 Wimbledon maç programını sizler için haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar.
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09 Temmuz 2022 - 13:56