Windows 11’de iMessage kullanma dönemi resmen başlıyor!







WİNDOWS 11'DE İMESSAGE KULLANIMI







Microsoft, Windows 11 çalıştıran iPhone sahiplerini memnun edecek yeni bir entegrasyonu duyurdu. iMessage uygulamalarına Windows 11 Phone Link uygulaması üzerinden erişilebilir. Bu, Windows'ta iMessage kullanarak mesaj göndermenize ve telefon görüşmeleri yapmanıza olanak tanır.Microsoft, Windows 11 Phone Link uygulamasına iPhone desteği ekliyor. Halihazırda Android cihazlarla başarılı bir şekilde entegre olan uygulama, artık iMessage'ı da destekliyor. Yani iPhone kullanıcıları bilgisayarlarında Windows 11 üzerinde arama yapabilir, mesaj gönderebilir ve mesaj bildirimlerini görüntüleyebilir. Bir iPhone'u bir Windows 11 bilgisayarla Bluetooth aracılığı ile eşleme yaptıktan sonra kullanıcılar Phone Link aracılığıyla iMessage ve SMS gönderip alabilirler. Ancak bu özelliğin bir süreliğine yalnızca Windows Insider üyeleri için hizmet vereceği belirtiliyor. Apple, AB düzenlemelerine uygun olarak iPhone serisinde USB-C girişine geçiriyor. Ancak şirket, Made for iPhone (MFi) ilkesine bağlı kalıyor. Ancak bu uygulamanın bazı sakıncaları olduğunu da unutmamalıyız. Örneğin, konuşmalarınızın mesaj geçmişini görmezsiniz. Ayrıca, iMessage ve SMS ayırt edilemez. (iPhone'da iMessage mavi ve SMS yeşildir.)Bu sınırlamalara rağmen Phone Link, Apple'ın iOS ekosistemine doğru genişledikçe Microsoft adına önemli bir adım gibi görünüyor. Microsoft'a göre, bu haftadan itibaren sınırlı sayıda Windows Insider üyesi bu özelliğe erişebilecek. Yakın zamanda Microsoft'un Android cihazlarını Windows ile entegre etmeye çalıştığını öğrendik. İlk olarak Windows 10'da tanıtılan Telefon uygulaması, Windows aracılığıyla telefon görüşmeleri yapmanıza, bildirimler almanıza ve mesaj göndermenize olanak tanır. Hatta Samsung ile yaptığımız iş birliği sayesinde farklı Galaxy modellerini Windows'a yansıtabiliyoruz.