Windows güvenlik duvarı ne işe yarar, nasıl kapatılır? Windows güvenlik duvarını kapatma yolları







Windows 7 Güvenlik Duvarı Nasıl Kapatılır?







Genel bir kablosuz bağlantı kullanıyorsanız, özellikle bir havaalanında veya bir kafede, bu bağlantıların düzgün çalışmasına izin vermek için Windows Güvenlik Duvarı'nı devre dışı bırakmalısınız. Windows Güvenlik Duvarını devre dışı bırakmak için: Başlat > Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Windows Güvenliği > Windows Defender Güvenlik Merkezini Aç'ı tıklamanız yeterlidir.Çalışan tüm programları veya işlemleri engeller. Bu, kullanıcı yetkisi olmadan bilgi gönderen programlarla yapılabilir. Windows Güvenlik Duvarı, internet üzerinden gönderilen herhangi bir veriyi engellemek için de kullanılabilir.Windows Güvenlik Duvarı, ayarları değiştirilerek kullanıcının ihtiyaçlarına göre devre dışı bırakılabilir veya değiştirilebilir. Ayrıca, kullanıcının artık internet bağlantısına ihtiyacı yoksa veya internete bağlı olmayan bir ağa bağlıysa Windows Güvenlik Duvarı devre dışı bırakılabilir. Windows Güvenlik Duvarı, bilgisayarları kötü niyetli saldırılara karşı korumaya yardımcı olan bir arka plan yazılımıdır. Ayrıca, yetkisiz kullanıcıların bir bilgisayara veya ağa erişimini de sınırlar. 1. Windows Güvenlik Duvarı, Denetim Masası'ndaki güvenlik bakımında bulunur. Denetim Masası'nın ana penceresinde Güvenlik ve Bakım'ı ve ardından Güvenlik sekmesinde Windows Güvenlik Duvarı'nı seçin. 2. Windows içinde bu seçeneğe erişmek için Genel sekmesine tıklayın ve Windows Güvenlik Duvarını Aç veya Kapat seçeneğini seçin. 3. Windows Güvenlik Duvarını aç veya kapat, tüm gelen bağlantıları engelle kutusunun işaretini kaldırmayı gerektirir. Bu tamamlandıktan sonra işlemi tamamlamak için Tamam'a tıklayın.