SPOR
06 Temmuz 2022 - 12:56

Wout Weghorst Beşiktaş'ta hangi formayı giyecek, kaç numaralı forma olacak? Wout Weghorst forma numarası belli oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst forma numarasıyla alakalı sorulara kulübün resmi sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte detaylar...

SPOR
06 Temmuz 2022 - 12:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Wout Weghorst Beşiktaş'ta hangi formayı giyecek, kaç numaralı forma olacak? Wout Weghorst forma numarası belli oldu


Beşikta'ın ortalığı ayağa kaldıran ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst İstanblu'a geldi ve Vodafone Park'ı gezdi. Daha sonra kulübün sosyal medya hesabına demeç veren Wghorst forma numarasını da açıkladı.

Ne kadar kazanacak?



Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst 2022-2023 sezonu için 2.8 milyon Euro ücret alacak, Weghorst bu ücretin yanında 200 bin Euro da performans pirimi alacak. Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Wolfsburg takımından Burnley'e transfer olan Weghorst kulübün Premier League'den düşmesi sonucu takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Weghorst kaç numaralı formayı terletecek?

29 yaşında 1.97 boyundaki forvet kulübe verdiği ilk röportajında neden Beşiktaş'a geldiğini ve kulüpte hangi formayı giyeceği sorularına açıklık getirdi. İşte o açıklamalar:

"Biraz zaman aldı, ama buna değdi. Şu an her şey çok güzel gidiyor."

"Taraftarların transfer sürecinde bana gösterdiği ilgi kararımda etkili oldu. Bana sürekli mesajlar gönderdiler. Hatta Hollanda'daki evime formalar, atkılar geldi. Burada istendiğimi bana hissettirdiler."

"Geçmişte burada oynamış oyuncularla temaslarım oldu. Kulüple ilgili görmem gereken her şeyi internetteki içeriklerde ve Youtube videolarında gördüm, bunlar çok etkileyiciydi. Ama daha önemlisi şu ki; kalbimin sesi, içgüdülerim bana bunun doğru bir karar olduğunu söyledi. Bugüne kadar hep böyle hareket ettim. Her şeyden daha belirleyici olan oydu."

Weghorst'a gelen kaç numaralı fprmayı giyeceksin sorusuna tecrübeli foret "10 numara olacak" cevabını verdi. Weghorst!a aynı zamanda dövme merakının nereden geldiği ve yaptırdığı dövmelerin de anlamı soruldu. Weghorst bu soruya da şu şekilde cevap verdi:

"Kolumda hayat hikayemi, hayata bakışımı ve inancımı ortaya koyan dövmeler var. Çocuklarım ve ailemle ilgili dövmelerim var."

Weghorst daha önceki kulüplerinde 28, 9 ve 19 numaralı formaları giymişti. Beşiktaş'ta ise daha önce 10 numaralı formaları Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Nihat Kahveci, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Matias Delgado, Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup gibi isimler giymişti. 

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
İlginizi Çekebilir
Rafael Nadal Wimbledon’dan neden çekildi, sakatlığı ne? İspanyol tenisçi Rafael Nadal'dan üzen haber
Rafael Nadal Wimbledon’dan neden çekildi, sakatlığı ne? İspanyol tenisçi Rafael Nadal'dan üzen haber
Şok iddia Ronaldo Chelsea yolunda! Cristiano Ronaldo Manchester United'den ayrılıyor mu? 37.2 milyon sterline dev anlaşma!
Şok iddia Ronaldo Chelsea yolunda! Cristiano Ronaldo Manchester United'den ayrılıyor mu? 37.2 milyon sterline dev anlaşma!
Son Haberler
4539 nitelik kodu nedir? 4539 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4539 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4539 nitelik kodu nedir? 4539 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4539...
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558...
Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet
Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz...
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?