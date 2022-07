Wout Weghorst Beşiktaş'ta hangi formayı giyecek, kaç numaralı forma olacak? Wout Weghorst forma numarası belli oldu

Weghorst kaç numaralı formayı terletecek?

Beşikta'ın ortalığı ayağa kaldıran ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst İstanblu'a geldi ve Vodafone Park'ı gezdi. Daha sonra kulübün sosyal medya hesabına demeç veren Wghorst forma numarasını da açıkladı.Ne kadar kazanacak?Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst 2022-2023 sezonu için 2.8 milyon Euro ücret alacak, Weghorst bu ücretin yanında 200 bin Euro da performans pirimi alacak. Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Wolfsburg takımından Burnley'e transfer olan Weghorst kulübün Premier League'den düşmesi sonucu takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.29 yaşında 1.97 boyundaki forvet kulübe verdiği ilk röportajında neden Beşiktaş'a geldiğini ve kulüpte hangi formayı giyeceği sorularına açıklık getirdi. İşte o açıklamalar: "Biraz zaman aldı, ama buna değdi. Şu an her şey çok güzel gidiyor." "Taraftarların transfer sürecinde bana gösterdiği ilgi kararımda etkili oldu. Bana sürekli mesajlar gönderdiler. Hatta Hollanda'daki evime formalar, atkılar geldi. Burada istendiğimi bana hissettirdiler." "Geçmişte burada oynamış oyuncularla temaslarım oldu. Kulüple ilgili görmem gereken her şeyi internetteki içeriklerde ve Youtube videolarında gördüm, bunlar çok etkileyiciydi. Ama daha önemlisi şu ki; kalbimin sesi, içgüdülerim bana bunun doğru bir karar olduğunu söyledi. Bugüne kadar hep böyle hareket ettim. Her şeyden daha belirleyici olan oydu." Weghorst'a gelen kaç numaralı fprmayı giyeceksin sorusuna tecrübeli foret "10 numara olacak" cevabını verdi. Weghorst!a aynı zamanda dövme merakının nereden geldiği ve yaptırdığı dövmelerin de anlamı soruldu. Weghorst bu soruya da şu şekilde cevap verdi: "Kolumda hayat hikayemi, hayata bakışımı ve inancımı ortaya koyan dövmeler var. Çocuklarım ve ailemle ilgili dövmelerim var." Weghorst daha önceki kulüplerinde 28, 9 ve 19 numaralı formaları giymişti. Beşiktaş'ta ise daha önce 10 numaralı formaları Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Nihat Kahveci, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Matias Delgado, Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup gibi isimler giymişti.