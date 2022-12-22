SPOR
22 Aralık 2022 - 13:03

Wout Weghorst için Eintracht Frankfurt iddiası. Menajerinden transfer açıklaması geldi

Katar'da düzenlenen FİFA 2022 Dünya Kupası'nda, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Hollandalı golcünün menajerinden flaş açıklama geldi.

SPOR
22 Aralık 2022 - 13:03
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Wout Weghorst için Eintracht Frankfurt iddiası. Menajerinden transfer açıklaması geldi


Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den bedelsiz olarak kiraladığı Hollandalı golcü, Dünya Kupası'nda Hollanda forması altında adeta harikalar yarattı.

Oyuncunun menajerinde büyük katkısı bulunan FİFA menajeri Mithat Halis, Hollandalı golcünün kariyeri hakkında konuştu.



Weghorst'un Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirten Mithat Halis ayrıca taraftarında onu sevdiğini söyledi.

Oyuncunun satın alma opsiyonunun 10 Milyon Euro olduğunu hatırlatan menajer, bu bedelin Beşiktaş tarafından ödenmemesi durumunda başka takımların ödeyebileceğini söyledi.

Mithat Halis ayrıca oyuncu ile ilgili transfer itirafında bulundu. Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'un oyuncuyu almak istediğini söyleyen oyuncu, Frankfurt'ta Kolo Muani ile Weghorst'u yan yana oynatmak istediklerini belirtti.

Beşiktaş'ta, 7 gol 4 asistlik performansla adeta damga vuran Hollandalı forvet, özellikle Arjantin maçında attığı iki golle dünya gündemine oturmuştu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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