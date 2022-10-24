Wout Weghorst sezonun en erken golüne attı







Weghorst ilk 11'de başladı







Süper Lig'de 11. haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Wout Weghorst maça sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlamıştı.Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Weghorst'un sakatlığını kısa bir süre içerisinde atlatarak mücadeleye ilk 11'de başlaması büyük bir sürprize neden olmuştu.Beşiktaş'ta Hollandalı golcü Wout Weghorst, ilk 11'de çıktığı Hatayspor maçının 35. saniyesinde ağları havalandırarak sezonun en erken golünü attı.