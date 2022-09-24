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24 Eylül 2022 - 18:20

Ya Gang Luo: 'Fizik tedavi ve akupunktur önemli'

Çinli doktor Ya Gang Luo, sporcu sağlığı üzerine sorulara yanıt verdi. Luo, sporcu sakatlanmalarının çoğunlukla tendonlarda yırtılma ve kemiklerde ayrılma gibi başlıca yaşanan sakatlıklar olduğunu söylerken, sakatlık sonrası tedavi yöntemleri olarak Çin'de masaj ve akupunktur yöntemlerinin kullanıldığını bilgisini verdi.

SPOR
24 Eylül 2022 - 18:20
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Ya Gang Luo: 'Fizik tedavi ve akupunktur önemli'


Çinli doktor Ya Gang Luo, İhlas haber Ajansı'na sporcu sağlığı ve sakatlık sonrası tedaviler üzerine açıklama yaptı. Ya Gang Luo, özellikle fizik tedavi ve akupunkturun Çin'de tedavilerde oldukça önemli bir yöntem olduğunu bilgisini verdi.

Konuşmalarından önemli satır başları...

“Fizik tedavi ve akupunktur önemli bir etken”“Çin'de ginseng ve Goji Berry gibi bitkiler çay gibi içiliyor ve çorbaları yapılıyor”“Kadınların 30 yaşından sonra, erkeklerin 35 yaşında sonra kullanmaları gerekiyor”
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