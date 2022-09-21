SAĞLIK
21 Eylül 2022 - 12:38

Yabancı doktorlar, Türk doktordan eğitim aldı

Prof. Dr. Bülent Erkurt, yabancı ürologlara iyi huylu prostat büyümesinin etkin ve kalıcı tedavisi olarak gösterilen HOLEP yönteminin eğitimini verdi. 50'yi aşkın yabancı hekime HOLEP yönteminin eğitimini veren Prof. Dr. Erkurt onuncu hafta da Iraklı 5 hekimi ağırladı.

SAĞLIK
21 Eylül 2022 - 12:38
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yabancı doktorlar, Türk doktordan eğitim aldı


Uluslararası hastaların şifa kapısı duruma gelen Türkiye, yabancı hekimlerin de eğitim aldığı ülke haline geldi. Üroloji alanında böbrek taşı tedavisinde fleksibl endoskopi yöntemini Avrupa'da en fazlaca uygulayan hekim olarak tanınan Medipol Koşuyolu Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Erkurt, yabancı ürologlara iyi huylu prostat büyümesinin etkin ve kalıcı tedavisi olarak gösterilen HOLEP yönteminin eğitimini de veriyor. 50'yi aşkın yabancı hekime Koşuyolu Medipol Hastanesinde HOLEP yönteminin eğitimini veren Prof. Dr. Bülent Erkurt onuncu hafta da Iraklı 5 hekimi ağırladı.

Prof. Dr. Bülent Erkurt'tan eğitim almak için Irak'tan gelen hekimler arasında ülkenin önde gelen ürologlarından Prof. Dr. Yusuf El Halak'ın yanı sıra Bağdat ve Ramadi gibi şehirlerde görevli 4 hekim daha bulunuyor. Yabancı ürologlar, iki gün süren HOLEP eğitimleri süresince hem teorik bilgiler aldı bununla birlikte ameliyathanelerde yapılan operasyonları izleme imkanı buldu.



İyi huylu prostat büyüklüğünün tedavisinde en etkin ve kalıcı tedavi olarak bilinen HOLEP yöntemini uygulamak için hekim tecrübesi ve teknik donanımın şart olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Erkurt yöntemin eğitimini Türkiye'de vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“Hekim tecrübesi ve teknik donanım şart”

İyi huylu prostat büyüklüğünün orta ve ileri yaş erkeklerde sık rastlanan önemli bir sağlık sorunu olduğunu aktaran Prof. Dr. Erkurt, “Prostat büyüklüğünün yaşam konforunu bozduğu gibi, gecikmiş tedavilerde idrar torbası taşı, idrar torbası tembelliği ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarına da yol açmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Erkurt, sözlerine şöyle devam etti: “En etkili ve en az tekrarlayıcı yöntem olarak bilinen HOLEP yöntemi iyi huylu prostat büyüklüğü tedavisinde uygulanan en güncel yöntemdir. Bu yöntemin geldiği son nokta ise 150 watt'lık yüksek holmium enerjisi uygulamasıdır. HOLEP uygulaması hasta için kolay, ürologlar için ise zor bir yöntem. HOLEP eğitimi dikkat ve sabır gerektirir. Yerli ve yabancı ürologlar HOLEP yönteminin çok uygulandığı, teknik donanımın üst seviye olduğu hastane arayışları nedeniyle Türkiye'ye gelip bize başvuruyorlar.”

“Prostata kesi olmadan kalıcı çözüm”

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Yeme bozukluğu asosyalleştiriyor
Yeme bozukluğu asosyalleştiriyor
'Alkateryan metoduyla kalıcı kilo kaybı sağlanabilir'
'Alkateryan metoduyla kalıcı kilo kaybı sağlanabilir'
Alzheimer’den doğru beslenme ile korunun
Alzheimer’den doğru beslenme ile korunun
Obezitede merdiven altı uygulama uyarısı: 'Hayatlarını tehlikeye atıyorlar'
Obezitede merdiven altı uygulama uyarısı: 'Hayatlarını tehlikeye atıyorlar'
Gençlerde rektum kanserine dikkat: 'Daha ileri tümörlerle gelebiliyorlar'
Gençlerde rektum kanserine dikkat: 'Daha ileri tümörlerle gelebiliyorlar'
'Omicron’da tat ve koku kaybı yaşayanların yüzde 50’sinde depresyon görülüyor'
'Omicron’da tat ve koku kaybı yaşayanların yüzde 50’sinde depresyon görülüyor'
Son Haberler
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı
Marmaris yangınına giden helikopter düştü! 1 ölü, 4 yaralı
Marmaris yangınına giden helikopter düştü! 1 ölü, 4 yaralı
Zelenskiy: 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum'
Zelenskiy: 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum'
AFAD: 'Suriye’de 68 bin 713 briket ev inşa edildi'
AFAD: 'Suriye’de 68 bin 713 briket ev inşa edildi'
Bu kompleks 7’den 70’e herkese hitap edecek
Bu kompleks 7’den 70’e herkese hitap edecek
PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
Yüksek fiyat verdikleri fındık üreticilerini tartıda hile yapıp dolandırdılar
Yüksek fiyat verdikleri fındık üreticilerini tartıda hile yapıp...
Tayyip Talha Sanuç: 'Futbola başladığım günlerde bugünlerin hayali ile yaşıyordum'
Tayyip Talha Sanuç: 'Futbola başladığım günlerde bugünlerin hayali...
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden...
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü,...
Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis cezası
Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis cezası
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
Hepsiburada, iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı
Hepsiburada, iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı