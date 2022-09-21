Yabancı doktorlar, Türk doktordan eğitim aldı













Uluslararası hastaların şifa kapısı duruma gelen Türkiye, yabancı hekimlerin de eğitim aldığı ülke haline geldi. Üroloji alanında böbrek taşı tedavisinde fleksibl endoskopi yöntemini Avrupa'da en fazlaca uygulayan hekim olarak tanınan Medipol Koşuyolu Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Erkurt, yabancı ürologlara iyi huylu prostat büyümesinin etkin ve kalıcı tedavisi olarak gösterilen HOLEP yönteminin eğitimini de veriyor. 50'yi aşkın yabancı hekime Koşuyolu Medipol Hastanesinde HOLEP yönteminin eğitimini veren Prof. Dr. Bülent Erkurt onuncu hafta da Iraklı 5 hekimi ağırladı.Prof. Dr. Bülent Erkurt'tan eğitim almak için Irak'tan gelen hekimler arasında ülkenin önde gelen ürologlarından Prof. Dr. Yusuf El Halak'ın yanı sıra Bağdat ve Ramadi gibi şehirlerde görevli 4 hekim daha bulunuyor. Yabancı ürologlar, iki gün süren HOLEP eğitimleri süresince hem teorik bilgiler aldı bununla birlikte ameliyathanelerde yapılan operasyonları izleme imkanı buldu.İyi huylu prostat büyüklüğünün tedavisinde en etkin ve kalıcı tedavi olarak bilinen HOLEP yöntemini uygulamak için hekim tecrübesi ve teknik donanımın şart olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Erkurt yöntemin eğitimini Türkiye'de vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.İyi huylu prostat büyüklüğünün orta ve ileri yaş erkeklerde sık rastlanan önemli bir sağlık sorunu olduğunu aktaran Prof. Dr. Erkurt, “Prostat büyüklüğünün yaşam konforunu bozduğu gibi, gecikmiş tedavilerde idrar torbası taşı, idrar torbası tembelliği ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarına da yol açmaktadır” dedi.Prof. Dr. Erkurt, sözlerine şöyle devam etti: “En etkili ve en az tekrarlayıcı yöntem olarak bilinen HOLEP yöntemi iyi huylu prostat büyüklüğü tedavisinde uygulanan en güncel yöntemdir. Bu yöntemin geldiği son nokta ise 150 watt'lık yüksek holmium enerjisi uygulamasıdır. HOLEP uygulaması hasta için kolay, ürologlar için ise zor bir yöntem. HOLEP eğitimi dikkat ve sabır gerektirir. Yerli ve yabancı ürologlar HOLEP yönteminin çok uygulandığı, teknik donanımın üst seviye olduğu hastane arayışları nedeniyle Türkiye'ye gelip bize başvuruyorlar.”