Yabancılar Türkiye'ye el attı! O tarihte 1 dolar 36 TL olacak: Döviz büroları doldu taştı!

Türkiye'nin 14 Mayıs'a doğru adım adım yaklaştığı seçim, dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu süreçte, İngiltere'nin önde gelen bankalarından biri olan Standard Chartered, Türkiye'ye yönelik ekonomik beklentilerini açıkladı. Bankanın yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimlerin büyük bir dönüm noktası olabileceği ve piyasalarda dalgalanmalar yaşanabileceği belirtildi. Banka yetkilileri, özellikle erken seçim senaryolarının gündeme gelmesi halinde, dolar kurunda ciddi bir artış görülebileceği konusunda uyarıda bulundular.
BANKANIN TAHMİNLERİ SEÇİM SONUCUNA BAĞLI
Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri, uluslararası finans kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor. Standard Chartered bankası da yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Türk Lirası üzerinde önemli etkileri olabileceğini belirtti. Bankanın tahminlerine göre, seçim sonuçları nedeniyle Dolar/TL kuru piyasalarda dalgalanmalar yaşayabilir ve forwardlara göre daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket edebilir. Buna ek olarak, banka yetkilileri erken seçim senaryolarının gündeme gelmesi halinde bu dalgalanmanın daha da artabileceği konusunda uyarıda bulundular.
DOLAR 36 TL SEVİYESİNDE İŞLEM GÖREBİLİR
Standard Chartered bankası, Türkiye'deki seçimlerin piyasalar üzerinde önemli etkileri olabileceğini ve dolar kurunun yükselebileceğini belirttiği açıklamalarına devam ediyor. Bankanın raporunda, mevcut politikaların devam etmesi halinde TL'nin değer kaybedebileceği ve dolar kuru için 2023 sonuna kadar 36 seviyesine kadar yükselebileceği tahmininde bulunuldu. Ancak, banka yetkilileri aynı zamanda Türkiye'nin politika değişiklikleri yapması veya ekonomide reformlar gerçekleştirmesi halinde portföy akışını çekebileceğini ve dolayısıyla dolar kurunun düşebileceğini belirttiler. Bu senaryoda ise dolar kurunun 2023 sonunda 20 seviyesine kadar gerileyebileceği öngörüldü.