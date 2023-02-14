









AYÇİÇEK YAĞINDA DEV İNDİRİM







Yağı biten kuyruğa girecek... O marketde ayçiçek yağı fiyatlarında damping! Rakiplerini solda sıfır bıraktı: 5 litre fiyatı duyan koşacak. İndirimi duyan kulaklarına inanamadı. Stok yapmak için çok iyi fırsat. O market duyurdu. AYçiçek yağında dev indirim. İşte detaylar...Geçinmek artık eskisinden daha da zor. Durum böyle olunca da vatandaş indirim kovalıyor. Geçtiğimiz senenin en çok zamlanan ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı 2023 yılı için beraketli oldu. Yeni yılın ilk başlarında fiyatların hızlı düşüklük gösteren ayçiçek yağı için indirim kampanyaları gelmeye devam ediyor. Marketler ekstra olarak indirim kataloglarını yayınlıyorlar.Ekonomik olarak yaşam koşullarının artık eskisine göre daha zor olması nedeniyle vatandaş tarafından indirimli ürünler alınıp stoklanıyor. Stok yapılan ürünlerden biri de ayçiçek yağı. Ayçiçek yağında yapılan bu dev indirimi gören o markete koştu. O market 4 litrelik ayçiçek yağını 120 TL'den satma kararı aldı. Bu da 53 TL'lik indirim yağıldığının göstergesi oldu. Bu sevindirici haberi duyan o markete koştu. İndirim uygulamasına giden market ise, Türkiye'nin dört bir yanında süpermarket zinciri olan CarreFoursa. 4 Litrelik Kırlangıç yağı 179 TL yerine 120 TL'ndan satışa çıkaran markete ilgi büyük oldu. Fiyatı gören markete koştu ve evde stok yapmaya başladı. CarreFour marketin yaptığı bu indirim ilk değil daha öncesinde de ayçiçek yağında bir çok indirime gitmişti. Mutfak masraflarının bir hayli arttığı bu günlerde bu indirimler ilaç gibi gelmişti.