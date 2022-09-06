YAŞAM
06 Eylül 2022 - 12:33

Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM'de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerleri aşarak ağaçlık alana girdi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 12:33
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Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı


Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İzmit Tavşantepe yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru hareket halinde olan F.A. idaresindeki 06 CZP 252 plakasına sahip Mercedes marka tır, yolun kaygan olması gerekçesi ile sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan tır, ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada sürçü F.A., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanıklık eden vatandaş Aydoğan Uğur, “Karşıda bulunan TOKİ bloklarında güvenlik görevlileri ile muhabbet ediyorduk. Tır hareket halindeydi biraz biraz geliyordu, yavaşça gelirken uyudu mu uyumadı mı onu bilemeyiz bir anda gürültü koptu ve sağ tarafa girdi. Sonrasında bizde dışardan buraya geldik. Biz geldiğimizde yaralı tırdaydı fazla yaklaşmadım baktım, sağ koltuğa doğru yatmış bekliyordu. Ardından itfaiye, ambulans ve polisler geldi sürücüyü çıkarttılar” dedi.
Polis kaza konusu ile ilgili inceleme başlattı.



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