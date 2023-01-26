Yağışlar başlıyor! Ülke beyaza bürünecek, yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul’a ilk kar için tarih verildi!







O İLLERDE YAŞAYANLAR SONUNDA KARA KAVUŞUYOR







Ülkece kar beklentisi oluşurken Meteoroloji tarafından yağmur haberleri gelmeye başladı. Yaşanan bu mevsim normallerinin dışındaki havaların öncesinde kar yağışı görüleceği bölgelerin duyurusu yapıldı. O illerde yaşayanlar aman dikkat kar bir geliyor ki aklınız almayacak.Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul için yoğun kar uyarısında bulunurken tarihleri verdi. Bu hafta Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekilirken hatta Doğu Anadolu bölgelerini yoğun bir kar yağışı beklediği açıklandı. Uzman isim tarihleri açıklarken 27 Ocak ve 10 Şubat arasında kar yağışlarına dikkat çekti.Ülke geneli kar beklentileri artarken şiddetli yağışların sonrasında kar yağışı geleceği belirtildi. Çanakkale, İzmir, Dikili ve Manisa bölgelerinde yoğun bir yağış görülebilecek. Özellikle sel konusunda uyarı verildi. Özellikle Cuma günü için sinyaller verilirken dışarı çıkacakların tedbirli olması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışı ile güne uyanacak. Özellikle Sivas, Kayseri, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ, Diyarbakır gibi iller ise kara bürünecek.