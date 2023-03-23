Yağışlar o bölgeleri abluka altına aldı! Bu illerden birinde yaşıyorsanız sokağa adım atmayın: Uzmanlar uyardı!







İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, ANTALYA, ESKİŞEHİR, KONYA VE BU İLLERE DUYURU YAPILDI: DİKKAT! GEREKMEDİKÇE DIŞARI ÇIKMAYIN VE...







İL İL HAVA TAHMİNLERİ

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yamaç ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi nedeniyle dikkatli olunmalıdır. BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

EDİRNE: 15°C

İSTANBUL: 10°C Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış bekleniyor. KIRKLARELİ: 13°C Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış bekleniyor. KOCAELİ: 11°C Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış bekleniyor. EGE

A.KARAHİSAR: 11°C Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış bekleniyor. DENİZLİ: 17°C Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış bekleniyor. İZMİR: 17°C Parçalı bulutlu MUĞLA: 15°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AKDENİZ

ADANA: 19°C Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış bekleniyor. ANTALYA: 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. HATAY: 20°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. KAHRAMANMARAŞ: 17°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. İÇ ANADOLU

ANKARA: 11°C Parçalı ve bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. ESKİŞEHİR: 10°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor KONYA: 14°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı bekleniyor. SİVAS: 14°C BATI KARADENİZ

BOLU: 8°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı bekleniyor. DÜZCE: 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı bekleniyor. KASTAMONU: 8°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı bekleniyor. ZONGULDAK: 9°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA:15°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı bekleniyor. SAMSUN: 11°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı bekleniyor. TOKAT: 17°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı bekleniyor. TRABZON: 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı bekleniyor. DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ: 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine doğru yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. ERZURUM: 11°C Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu olması bekleniyor. KARS: 12°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu olması bekleniyor. MALATYA: 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU

İklim değişikliği maalesef ülkemizde de etkisi göstermeye devam ediyor. İşte hangi il ve ilçelerde hava nasıl olacak, sağanak yağışlar hangi bölgeler de etkili olacak? Detaylar haberimizde…Meteoroloji Müdürlüğü, Türkiye başta olmak üzere ülke genelinde şiddetli uyarıda bulundu. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir ve Konya olmak üzere birçok il zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'de kış mevsiminde etkili olan hafif yağışlar ve son dönemde yaşanan kuraklık sonucu yurdu etkisi altına alan şiddetli kuraklığın ardından bugün birçok ilde sağanak yağış uyarısı yaptı. Türkiye geneli için hazırlanan hava durumu haritasına göre şiddetli yağmur bekleniyor. Uzun zamandır beklenen yağmur uyarıyı geciktirmedi. MGM, vatandaşların yağmur afeti yaşamaması ve selden kaynaklı yeni sorunlar yaşamamak için gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yağış iç kesimlerde ve batıda devam ederken, yurdun doğusunda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Sert yüksek irtifa veya dağlık arazilerin yakınında kalmama tavsiyesi verildi. MGM, ülke çapında sağanaklar ve şiddetli yağmurlara ek olarak şehir, şehir hava durumu tahminlerini de paylaştı.Edirne ve Çanakkale il merkezleri dışında bölge genelinde parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı çok bulutluManisa ve İzmir dışında, çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Parçalı ve bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz bölgesinin karlı yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Parçalı çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri dışında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yoğun kar yağışı olan yamaçlarda çığ riski var.Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siilt için sağanak ve yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.7°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.