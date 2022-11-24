Yağlarınızdan kurtulmak için kahvenize 1 kaşık atmanız yeterli!







KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?







TEREYAĞLI KAHVE KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR MU?





TEREYAĞLI KAHVE NASIL YAPILIR?





KAHVENİN ZARARLARI





Tereyağlı Türk kahvesi içmek son zamanlarda iyi araştırılıyor. Zayıflama sürecini desteklediği ve yanmayı kolaylaştırdığı konuşulan tereyağlı kahvenin, diyetlerin ve aynı zamanda egzersiz programlarının yanında tüketildiği söyleniyor. Tereyağlı kahve, tek başına kahveden daha fazla tokluk hissi verebilir.Kadınlarda depresyon riskini aza indirir. Beyin sağlığınızı korumada yardımcı olur. Prostat kanseri riskinde destek sağlar. Kahve diyabeti önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Baş ağrılarına iyi gelir. Sindirimi düzene sokar ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.Tereyağı eklenmiş kahve içmek sizi daha tok hissettirir. Tereyağlı kahvenin yüksek yağ içeriği iştahı azaltabilir ve kilo kaybını destekleyebilir. Sık veya ani açlığı önler. Metabolizmanın çok hızlı çalışmasını sağlar. Yağ yakımını destekler. Not: Kahveye tek başına tereyağı eklemek hızlı kilo kaybına neden olmaz. En iyi sonuçlar için diyet ve egzersiz gereklidir.Evde kolayca yapabileceğiniz diyet tereyağlı kahve. Aşağıdaki prosedür ile kısa sürede yağ yakıcı etkiye sahip tereyağlı kahve yapabilirsiniz. Cezveye 1 su bardağı su ve kahveyi dökün. Türk kahvesini iyi hazırlayın. 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyin. Kahvenin içindeki tereyağı eridikten sonra bir bardağa dökün. Ve afiyetle tüketin.Aşırı kahve tüketimi kalp ritmini bozar ve kalp sağlığını riske atar. Aynı zamanda kan basıncı üzerinde olumsuz etkisi vardır, kandaki basıncı yükseltir ve kan basıncını yükseltir. Aynı zamanda mide problemlerine de neden olur. Bu nedenle günde sadece bir fincan kahve içilmesi tavsiye edilir. Çok fazla kahve içmek uykusuzluğa neden olabilir. Kahvede bulunan kafein, vücudunuzun vitamin ve mineralleri emmesini engeller. Kronik bir rahatsızlığınız varsa veya düzenli olarak aldığınız herhangi bir ilacı kullanıyorsanız kahve içmeden önce doktorunuza danışın.