MAGAZİN
02 Eylül 2022 - 17:35

Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'a iltifat yağmuru: 'Yaş aldıkça gençleşiyor'

Birbirlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını sık sık dile getiren Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti sosyal medyanın en çok ilgi çeken çiftlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde Yağmur Atacan eşini iltifat yağmuruna tuttu. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
02 Eylül 2022 - 17:35
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Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'a iltifat yağmuru: 'Yaş aldıkça gençleşiyor'


Başarılı oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve en çok sevilen çiftlerinden biri haline geldi. Yağmur Atacan geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü iltifatlarla kutladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ 2008 senesinde dünya evine girmişti. Aralarındaki yaş farkı sık sık dile getirilse de çift birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarıyla magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olmayı başardı. Çiftin Su adında kızları var. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ikili sevgilerini sosyal platformlarda da dile getirmeye devam ediyor. Yağmur Atacan geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Altuğ'un doğum gününü sevgi sözleriyle kutladı. Atacan, yaptığı paylaşımın altına 'Güzel sevgilim, doğum günü kutlamalarını ama en çok sevilmeyi sever. Sevgi dolu ailemizin kraliçesi, yeni yaşı dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizde geleni yapacağız. Bir yaş daha gençleştin bugün. Pınar'ım.' sözlerini yazdı. Eşiyle güzel anlarını sık sık paylaşan Yağmur Atacan geçtiğimiz günlerde eşinin bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı ve 47 yaşında olduğu bilinen Pınar Altuğ'un fiziği ile ilgili övgü dolu yorumlar geldi. Genç kızlara taş çıkarttığı yorumlarını alan Altuğ ile ilgili eşi romantik bir paylaşımda da bulunmuş ve her yıl daha fazla senelere meydan okuduğunu, kendisinin yaşlanacağını ancak eşinin hep böyle kalacağını da belirtmişti.

Örnek çift



Sosyal medyanın da sevilen çifti Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan evlilik teklifi yıl dönümlerini de sosyal medya paylaşımlarıyla kutlamıştı. Altuğ kutlama paylaşımının altına 'Karım olur musun? diye soralı 15 sene oldu, iyi ki kocam, sonsuza kadar' açıklamasını yaptı. Pınar Altuğ'un paylaşımlarının altına da güzelliği ve fiziği ile ilgili binlerce beğeni ve yorum yağmaya devam ediyor. İkili ilk beraber olmaya başladıkları dönemde yaş farklarından dolayı birçok eleştiriye maruz kalmış, hatta bir dönem boşanacakları ile ilgili bile haber yapılmış ancak birbirlerine olan sevgileri, sosyal medya paylaşımları ve bağlılıkları ile her zaman gözde ve örnek çift olmaya devam etti.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çifti

Pınar Altuğ'dan tanışma hikayesi

Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde eşi ile nasıl tanıştığını da anlattı. Oktay Kaynarca ile bir dizide oynayacak olan Altuğ dizide çocukluk aşkı olacaklarını, seneler sonra buluştuklarını, Kaynarca'nın oğlunu oynamak için Yağmur Atacan'ın seçildiğini, aynı dizide oynamaya başlayarak tanıştıklarını anlattı. Senelerce yaş farkından dolayı eleştiri alan Atacan yaşını göstermediğini, Altuğ'un geç gösterdiğini ve hatta seneler geçtikçe daha çok gençleştiğini belirtti.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan keyifli anılar

İlişkilerini keyifli hale getirmeyi seven çift eğlenceli bir anlarını da paylaşıyor. Bir uçak yolculuğu yaşayacak olan çiftten Pınar Altuğ uçak, Atacan ise araba seven taraf olarak anlatılıyor. Bir Bodrum seyahati için uçak bileti alan çiftin anısını Altuğ anlatıyor. Yağmur Atacan'ın kendisine rahat etmesi için business bilet aldığını, uçak dolu olduğu için kendisine ekonomi bileti aldığını, uçakta ayrı kaldıklarını, hatta insanların eşi öndeyken Altuğ'un neden arkada olduğunu sorguladıklarını, Atacan'ın ise eğlenceli bir tavırla onlara Altuğ'un her zaman business uçtuğunu, bazen kendisini de business tarafta uçurduğunu anlattığını ve herkesin Pınar Altuğ'u ayıpladığını da eğlenerek anlatıyor. Aşklarının güçlü taraflarının ise kendi hallerinde olmak ve kimseye reklam ya da inat olması için bir ilişki olmadığını belirtiyorlar. Pınar Altuğ yaşı küçük olsa da bir şey yapamayacağını, Yağmur Atacan'ı böyle sevdiğini ve konunun evliliğe bu şekilde gittiğini anlattı.  

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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