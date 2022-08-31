YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:56

Yağmur Sarnıç Adliyeye Gelerek Ifade Verdi

Eski eşi milli futbolcu Emre Aşık’ın avukatını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç bugün Küçükçekmece’de yakalandı.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yağmur Sarnıç Adliyeye Gelerek Ifade Verdi


Eski eşi milli futbolcu Emre Aşık'ın avukatını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç bugün Küçükçekmece'de yakalandı. 7 dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu patlak veren Sarnıç, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildiğinde muhabirlere, “Reklamımı iyi yapın. Canlı yayın yapacağım onu da alın yayınlayın” dedi.


Eski milli futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın 2 yıl 6 ay süren davanın ardından boşanmışlardı. Çekişmeli boşanma ve velayet davasının sürdüğü dönemde Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak hakarette bulunup tehdit ettiği öne sürülmüştü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Yağmur Sarnıç'ın “hakaret” ve “tehdit” suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Sarnıç duruşmaya gitmediği için mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.




Yağmur Sarnıç, hakkındaki yakalama kararı kapsamında bugün Küçükçekmece'de yakalandı. 7 dosyadan yakalama kararı bulunan Sarnıç, Bakırköy ve Beykoz'da ifadesini verdikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na ifadesi alınmak üzere getirildi.


Sarnıç, adliyeye getirildiğinde çekim yapan muhabirlere ise, ”Kızlar iyi çekin iyi çekin, evime gidiyorum. Sizinle konuşmayacağım sakız gibi yapışıyorsunuz. Ay hala çekiyorlar, arkadaşlar sizin sayenizde kendimi Hollywood starı gibi hissediyorum. Teşekkür ederim. Reklamımı iyi yapın. Canlı yayın yapacağım onu da alın yayınlayın. Hevesiniz kursağınızda kaldı biliyorum” dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...