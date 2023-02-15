Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! Dolar almadan bir kez daha düşüneceksiniz: Uzmanından kritik uyarı!

tv100.com yazarı İslam Memiş'in "Ekonomi çökecek diyenlere kötü haber!" başlığıyla yazdığı köşe yazısı aşağıda yer almaktadır.
İSLAM MEMİŞ'İN AÇIKLAMALARI:Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketinin şoku ve acısını üstümüzden atamadığımız günlerden geçmekteyiz.
Henüz erken, psikolojik olarak 2-3 hafta daha görünüyor. Ardından "Türkiye ekonomisi çökecek" diye haberler yayılmaya, karamsar tablolar oluşturulmaya, "Şu kadar lazım", "Bu kadar lazım", "Nereden bulacağız bu parayı", "Bittik" gibi söylentiler oluşmaya başlar. Yüzyılın felaketi olarak tanımladığımız, ülke ekonomisine büyük katkıları bulunan 10 büyük şehrimizin bu derece büyüklükte hasara uğraması, şu zamana kadar 31.974 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 80.278 vatandaşımızın yaralandığı, 158.165 vatandaşımızın deprem bölgesinden tahliye edildiği ortamda mı ekonomi olumsuz etkilenmeyecek? Elbette etkilenecek! Büyüme rakamlarının 2 puan geriye düşmesi büyük ihtimal olabilir. Deprem bölgelerinde bulunan hasar daha da netleştiğinde ülke ekonomisine olan zararlarını da daha net bir şekilde konuşacağız. Örneğin orta ve uzun vadede, direkt ya da dolaylı olarak 55-60 milyar dolar zararın mevcut olduğunu var sayalım. Fakat, şu an bölgeye dikkat ettiğimizden yabancı ülkelerle yardım görüşmeleri henüz başlamadı ve açıklamalarda bulunulmadı. Yabancı ülkelerin günümüze dek sağladığı nakdi destek, yalnızca acil durum içindi. Depremden önce fikir ayrılığına sahip olduğumuz ülkelerin de yardım etmesiyle birlikte dış politikada da yeni bir dönem başlayacak. Ödemelerimizin ileri tarihlere ertelenmesi, taksitlere bölünmesi, fiyatların aşağıya çekilmesi, SWAP işlemleri, müttefik ülkelerden direkt ya da dolaylı olarak nakdi destek girişleri henüz başlamadı. Pekala, Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiği zaman tüm dünya ülke liderlerinin Türkiye'yi ziyaret ettiği aklınızdan çıktı mı? Ülkemizin bölge itibariyle dünya için ne kadar önemli bir konumda olduğu aklınızdan çıktı mı? Devlet ajandasına sadık kalınacak. Ülkemizin büyük projelerinde herhangi bir değişim söz konusu değildir. Bugün 55-60 milyar dolar açıklansın, yarın ülkemize 55-60 milyar dolar girişi gerçekleşir. Diyeceksiniz ki neden? Devlet ajandasında ülkemizin hikayesi çok güçlüdür. Bunun sevmekle veya müttefik ülke olunmasıyla herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Bunun menfaat ile bağlantısı bulunuyor. Menfaatler ülkemizden yana. Tıpkı kazı, kazan oyunu gibi. Bunu çok iyi görmekte ve bilmekteler. Karamsar tablo hazırlayanlar, depremden önce de "Ekonomi yerle bir oldu" sözlerini söylemiyorlar mıydı? Günümüzde de "Bittiniz" demeleri kadar doğal bir şey yok. Borsa yerle bir olacak, dolar yükselecek öyle mi? Peki 4.505 puan endeksinin iki haftaki değerini, altı ay sonraki değerini ve sonrasında senelik getirisini izleyin. Depremden önce 2023 yılı için öngörmüş olduğumuz USD/TL kuru maksimum 24-25 aralığında değil miydi? Pekala USD/TL 24-25 liraya geldiğinde "Bak gördünüz mü deprem zararının maliyeti bu" ifadelerini mi söyleyecekler? Buna benzer ileriki dönemlerde konuşulacak birçok örnekte bulunabilirim. Şimdi karar sizin. "Yandık, bittik" diyenlerle bir olup borsa getirisinden uzakta bulunup, dövize mi ağırlık vereceksiniz? Bana sorarsanız tekrardan düşünün. Gündemde büyük bir acı, büyük bir maliyet mevcut. Ardında da çökmeyecek bir ekonomi bulunuyor. Ben karamsar bir kişi değilim, ekonomik olarak hızlı bir şekilde tekrardan ayağa kalkacağız. Karar verirken üzüntüye kapılmayın.