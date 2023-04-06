Yağmurlukları giymeden sokağa adım atmayın! O iller için duyuruldu: Etrafı sel götürecek!













KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR





HAVALAR SOĞUYOR

Mart ayının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından Nisan ayı yağmur, soğuk ve rüzgarlar la geldi. Nisan yağmurları ülke genelini etkisi altına aldı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu kapatırken önümüzdeki hafta da yağmurlu geçecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı. Nisan ayında hava durumu tahminlerini sürekli olarak yenileyen MGM özellikle İstanbul için önemli bir uyarıda bulundu. İşte uzmanlarından İstanbul2un yağış alacağı saatler belirlendi. MGM’den özellikle İstanbul’daki insanlara önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar özellikle şemsiyeyi almadan dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yaptığı açıklamaya göre yağışlar devam edecek. Yurt genelinde devam eden yağışlar özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun belli kesimlerinde devam edecek. Ayrıca Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman, Diyarbakır ve çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Yağışların bir süre daha Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Denizli, Manisa, Osmaniye ve Uşak çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri ve Adana’nın kuzeyi ile Hatay’ın batısında devam etmesi bekleniyor.Hava durumunun yağışlı olmasından dolayı hava sıcaklıkları da batı da 2-4 derece arasında azalarak devam edecek. Diğer illerde ve bölgelerde hava durumunda belirgin bir değişim beklenmezken havanın mevsim normallerinde olması bekleniyor. Özellikle İstanbul bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış etkisi altına giriyor. Vatandaşlarında bu saatlerde dışarıya mümkün olduğunca çıkmaması öneriliyor.