YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:49

Yağmurun Başkentinde Kuraklık Uyarısı - Rize

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:49
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Yağmurun Başkentinde Kuraklık Uyarısı - Rize


Yağmurun başkenti olarak isimlendirilen ve Türkiye'nin en, fazla yağış alan illerin başında gelen Rize'de güneş ve aşırı sıcak nedeniyle meydana gelebilecek kuraklıklara karşı uyarı yapıldı.


Rize'de de etkisini iyiden iyiye hissettiren aşırı sıcaklıklar beraberinde kuraklığı da getiriyor. Yağmurun başkentinde yağmur yağmaması ve havaların da aşırı ısınması nedeniyle Rize Belediyesinden kuraklıkla ilgili uyarı geldi.





"Suyu tasarruflu kullanın" çağrısı yapıldı


Rize Belediyesi'nin kuraklıkla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde Ağustos-Eylül ve Kasım-Aralık ayları yağış açısından kurak geçmektedir. İlimiz içme suyu tedariki açısından yağmur suyuna bağlı olarak yüzeysel suların arıtılmasıyla elde ettikleri suyu kullanmaktadır. Bu nedenle epey zamandır yağışların az olması ve bundan dolayı yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz _#2# daha düşük mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz. Uzun yıllar boyunca yaşamakta olduğumuz su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyemizin Devlet Su İşleri ile birlikte projelendirdiği ve ilimizin su sıkıntısını giderecek olan; Andon vadisi üzerinde yapacağımız Su Göleti Projesi'nin ihalesi yapılmış olup kısa bir müddette inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp, sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız. Yaşanabilecek su kesintileri ve mağduriyetlerden dolayı hemşehrilerimizden özür diler, özverili çalışmalarımızla bu mağduriyetleri en az seviyede tutmayı amaçladığımızı belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Editörü
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