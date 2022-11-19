Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!













"ÇAYIMIZI İÇTİK ÇIKTIM"

Son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur, sahibi olduğu Babala TV'de siyasi liderlerle programlar yapmaya başlamıştı. Liderler ve vatandaşları kanalında bir araya getirerek Türkiye gündemi hakkında konuşan ünlü Youtuberın bu girişimi geniş bir kitle tarafından desteklenirken bazı kitleler de karşı çıkmıştı.Her yaptığı ve her söylediği neredeyse olan Oğuzhan Uğur, şimdi de Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu. Resmi sosyal medya hesaplarında gözaltı süreci hakkında açıklama yapan Uğur, hakkında yakalama kararı çıkarılmasından dolayı Ankara emniyetinde ifade verdiğini söyledi.Ankara'da tutuklanmasının ardından serbest bırakıldığını anlatan Oğuzhan Uğur, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle "Bu defa Angara’da yakalandım" dedi ve emniyette çayını içerek ifade verdiğini söyledi. Polis arkadaşların birer efsane olduğundan bahseden ünlü Youtuber, paylaşımında "Güzel arkadaşlarım oldu" ifadelerine yer verdi.