GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 16:34

Yakın erkek arkadaşıyla Bodrum tatiline devam eden Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan ile barıştığı iddiası sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Bekiroğlu yakın erkek arkadaşı ile Bodrum tatilinde keyif yapıyor. Aslı Bekiroğlu'nun yakın zamanda eski sevgilisi Can Koçkan ile barıştığı iddiası da konuşulmuştu. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 16:34
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Yakın erkek arkadaşıyla Bodrum tatiline devam eden Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan ile barıştığı iddiası sosyal medyayı salladı!


Bodrum tatilinde keyif yapmaya devam eden Aslı Bekiroğlu son olarak Barış Akarsu'nun ölümü ile ilgili söylediği sözlerle gündeme gelmişti. Aslı Bekiroğlu olay ardından soluğu tatilde aldı. Aynı zamanda Aslı Bekiroğlu ile ilgili görüntülerinin yayıldığı Can Koçkan ile barıştığı da iddialar arasında. Aslı Bekiroğlu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu'nun hayatının çekileceği filmde sevilen oyuncunun sevgilisini canlandıracağı belirlenmişti. Ancak bir röportaj esnasında Aslı Bekiroğlu'na sorulan 'Barış Akarsu'nun trajik ölümüyle ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir yani tövbe yarabbim' cevabını vermesi üzerine ünlü oyuncu filmin kadrosundan ayrılmıştı. Filmin zarar görmemesi adına projeden ayrıldığını sosyal medya hesabından açıklayan genç oyuncu moralini yerine getirebilmek için yakın erkek arkadaşı Deniz Kerem ile birlikte Bodrum tatili yapmaya gitti. Aslı Bekiroğlu'nun iskelede güneşlenirken Deniz Kerem'in sırtına güneş kremi sürmesi objektiflerin dikkatinden kaçmadı. 



Aslı Bekiroğlu Deniz Kerem Tatil

Aslı Bekiroğlu'nun güzel fiziğinin ve moralinin de yerinde olduğu görüntülendi. Aslı Bekiroğlu, sosyal medya paylaşımları ve sözleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden biri. 2013 senesinde başladığı oyunculuk kariyerine de devam etmeyi hedeflediği biliniyor. Geçtiğimiz zamanlarda ise Aslı Bekiroğlu'nun ilişki yaşadığı Can Koçkan ile uygunsuz görüntülerinin sosyal medyaya yayılması büyük gündem olmuştu. Siber zorbalık sonucu görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu zor günler yaşamış ancak toparlanmayı başarmıştı. Aslı Bekiroğlu'nu eleştiren birçok insan olsa da ona destek veren binlerce insan olmuştu. Aslı Bekiroğlu'da yaşadığı olayı atlattıktan sonra kendisine destek veren insanlara teşekkür etmiş, konunun yaşadığı şeylerin yayılması değil bir daha kimsenin böyle bir şeye maruz kalmaması gerektiği olduğunu vurgulayan bir paylaşım yapmıştı.

Aslı Bekiroğlu ve Eski Sevgilisi Can Koçkan

 Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Can Koçkan ve Aslı Bekiroğlu çifti bahsi geçen görüntüler yayıldıktan sonra iki senelik ilişkilerini sonlandırmıştı. Görüntüler öncesinde aralarının gayet iyi olduğu, ailelerinin tanıştığı biliniyor ve evlenecekleri düşünülüyordu. Aslı Bekiroğlu, Can Koçkan ile ilgili sevgi arsızı olduğunu, ilgiyi çok sevdiğini ve Can'ın onu anlayışla karşılayıp kendisi için ideal bir sevgili olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz haftalarda Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına konuk olan Aslı Bekiroğlu'na başına gelen trajikomik olaylardan biri sorulmuş, Aslı Bekiroğlu ise mizah ile karışık buna cevap vermesine gerek olmadığını, arama motorlarına yazarlarsa görebileceklerini söylemişti. Cevabı ile sempati toplayan Aslı Bekiroğlu programa gelmeden önce yakın arkadaşına ne anlatsam diye sorduğunu, arkadaşının ise anlatmana gerek yok hayatım herkes internetten araştırıp bulabilir dediğini söyleyerek kahkahalar saçtı. Muhabbetin üstüne ise Hasan Can Kaya bu konuşulanları yayınlamak için izin istemiş, Bekiroğlu ise yayınlayın daha neler yayınlandı cevabını vermişti. Yakın zamanda ise Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan'ın birbirini yeniden takip ettiği ve bir araya geldikleri görüntülenmişti. 

Aslı Bekiroğlu Can Koçkan

Birbirlerini yeniden takip eden genç aşıklar arkadaş gruplarıyla Alaçatı tatiline çıkmış ve ilişkilerine bir şans daha verdiklerini düşündürtmüşlerdi. Barış Akarsu filminde yer alacak oyuncunun hatalı bir konuşma sonrası projeden ayrılmasıyla birlikte merak edilen konulardan biri ise filmde Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep karakterini kimin canlandıracağı oldu. Edinilen bilgilere göre Barış Akarsu'nun sevgilisi karakterine Almila Ada Can hayat verecek. 

Barış Akarsu Sevgilisini Almila Ada Can Canlandıracak

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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