EĞİTİM
23 Mayıs 2023 - 10:12

Yakınlarını kaybeden depremzede öğrencilere KYK burs desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Devletimiz depremin olduğu ilk andan itibaren tüm yurtları vatandaşlarımızın hizmetine açmıştır." diyen Erdoğan, "Tüm öğrencilere ve depremde yakınını kaybedenlere burs verilecektir. Yurtlarda kontenjan olacak ve yurtlarda kalacaklardır. Önce yurtlara yerleştirildi" şeklinde konuştu.

EĞİTİM
23 Mayıs 2023 - 10:12
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Yakınlarını kaybeden depremzede öğrencilere KYK burs desteği!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak TRT yayınına katıldı ve gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden, ev ve işyerleri orta ve ağır hasar gören tüm öğrencilere burs verileceğini duyurdu. Erdoğan, konuyla ilgili de öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurabileceklerini söyledi.

YAKINLARINI KAYBEDEN DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE KYK BURSU

Yakınlarını kaybeden depremzede öğrencilere KYK burs desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Kredi Birlik yurtları ve konaklamaları depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor. Yedikleri içtikleri ile bu süreci sürdürüyoruz. Yeni aşamada bir yandan yurt inşaatı devam edecek. Eyaletimizde bulunan tüm yurtları, spor tesislerini ve kampları depremzedeler için hizmete açtık. Anaokulu veya anaokulu yavrularımıza atölyeler oluşturuldu. Lise ve üniversiteye hazırlık yapan gençler için ek kurslar ekledik. Bursların depremde yakınlarını kaybeden, ev ve işyerleri orta ve yüksek hasar gören tüm öğrencilere verileceğini ilk kez duyuruyorum."

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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