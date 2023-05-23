Yakınlarını kaybeden depremzede öğrencilere KYK burs desteği!







YAKINLARINI KAYBEDEN DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE KYK BURSU











Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak TRT yayınına katıldı ve gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden, ev ve işyerleri orta ve ağır hasar gören tüm öğrencilere burs verileceğini duyurdu. Erdoğan, konuyla ilgili de öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurabileceklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Kredi Birlik yurtları ve konaklamaları depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor. Yedikleri içtikleri ile bu süreci sürdürüyoruz. Yeni aşamada bir yandan yurt inşaatı devam edecek. Eyaletimizde bulunan tüm yurtları, spor tesislerini ve kampları depremzedeler için hizmete açtık. Anaokulu veya anaokulu yavrularımıza atölyeler oluşturuldu. Lise ve üniversiteye hazırlık yapan gençler için ek kurslar ekledik. Bursların depremde yakınlarını kaybeden, ev ve işyerleri orta ve yüksek hasar gören tüm öğrencilere verileceğini ilk kez duyuruyorum."