MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 20:36

Yakışıklı oyuncu ilk kez oğlunu gösterdi

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile ilk fotoğrafını paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı…

MAGAZİN
20 Aralık 2022 - 20:36
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Yakışıklı oyuncu ilk kez oğlunu gösterdi


Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist eşi Başak Dizer Nisan ayında Kurt Efe ismini verdikleri bebeklerini kucaklamışlardı. Şimdiye kadar bebeklerini kameralardan uzak tutan çiftten şaşırtan bir hamle geldi. Anne Başak Dizer’in bazı paylaşımlarında ucundan eli veya ayağını gösterdikleri pozlar dışında henüz görüntü vermemiş olan Kurt Efe Tatlıtuğ’dan ilk karesi babasıyla geldi. Kıvanç Tatlıtuğ

Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu 



Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile gezmeye çıkmış bu anları ölümsüzleştirmiş. Baba oğul birbirlerine baktıkları anları fotoğraflayan başarılı oyuncu oğlunun yüzünü tam göstermese de ilk karesini paylaşarak hayranları ile oğlunu tanıştırmış oldu. Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu ile paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kıvanç Tatlıtuğ

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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