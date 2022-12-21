Yakışıklı oyuncu yeni sevgilisi ile görüntülendi







İki tarafta hayatına devam ediyor









Yakışıklı oyuncu Yiğit Kiraz son olarak ekranlara Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle gelmişti. Oyuncu sevgilisi Pınar Deniz ile ayrıldıktan sonra gözlerden uzak duran Yiğit Kiraz biten ilişkisi hakkında ‘olmadı yürümedi, herkesin yolu açık olsun’ demişti.Aynı projede tanışıp birlikteliklerine başlayan oyuncu Yiğit Kiraz ve oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz kış ilişkilerini noktalamıştı. Oyuncular projeleri ile hayatlarına devam etmiş konu hakkında konuşmamışlardı. Oyuncu Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan yakışıklı oyuncu Yiğit Kiraz ise biten projesinin ardından sessizliğe bütünmüştü. Yakışıklı oyuncunun hayatında birinin olup olmadığı merak konusuydu. Yeni sevgilisi ile bir mekan çıkışı kameralara yakalanan oyuncunun merak edilen yeni sevgilisi ilk kez görüldü.