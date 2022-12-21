MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 18:30

Yakışıklı oyuncu yeni sevgilisi ile görüntülendi

Yakışıklı oyuncu Yiğit Kiraz yeni sevgilisi ile görüntülendi…

MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 18:30
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Yakışıklı oyuncu yeni sevgilisi ile görüntülendi


Yakışıklı oyuncu Yiğit Kiraz son olarak ekranlara Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle gelmişti. Oyuncu sevgilisi Pınar Deniz ile ayrıldıktan sonra gözlerden uzak duran Yiğit Kiraz biten ilişkisi hakkında ‘olmadı yürümedi, herkesin yolu açık olsun’ demişti. Yiğit Kiraz

İki tarafta hayatına devam ediyor 

Aynı projede tanışıp birlikteliklerine başlayan oyuncu Yiğit Kiraz ve oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz kış ilişkilerini noktalamıştı. Oyuncular projeleri ile hayatlarına devam etmiş konu hakkında konuşmamışlardı. Oyuncu Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan yakışıklı oyuncu Yiğit Kiraz ise biten projesinin ardından sessizliğe bütünmüştü. Yakışıklı oyuncunun hayatında birinin olup olmadığı merak konusuydu. Yeni sevgilisi ile bir mekan çıkışı kameralara yakalanan oyuncunun merak edilen yeni sevgilisi ilk kez görüldü. Yiğit Kiraz



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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