Yakıtını o istasyondan alana avantaj yağdı: Kartıyla gelen hediye TL'yi kapacak!

Bankalar birçok alışveriş kategorisinde müşterilerine kolaylık sağlamak için kampanyalarına devam ediyor. Kampanya duyurusu yapan bankalardan biri de ING Bankası oldu. Peki akaryakıt alışverişlerinde yapılan kampanya şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ING BANK AKARYAKIT KAMPANYASIING Bank tarafından duyurulan haberlere göre 16 Şubat ve 31 Mart tarihi arasında kredi kartıyla yapılan akaryakıt alışverişlerinde hediye TL kazanılacak. Müşterilerin Opet istasyonundan farklı günlerde yaptığı 4 defa 250 TL akaryakıt alışverişlerinde toplam 50 TL kazanacaklar. Kampanyaya katılım için alışveriş yapmadan önce 2205 numarasına OPET yazarak mesaj gönderilmesi gerekiyor.
Resmi internet sitesi üzerinde yapılan duyuruya göre 16 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında banka üyesi akaryakıt istasyonunda yapılan alışverişlerde banka müşterileri 50 TL hediye kazanacak. 50 TL kazanmak için yapılacak alışverişlerin farklı günlerde yapılması gerekmektedir, aynı gün yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilmeyecek. ING Pegasus Bol Bol Kart, ING Pegasus Bol Bol Classic Kart, ING Pegasus Bol Bol Premium Kart, ING Bonus Kart, ING Light Kart, ING Bonus Business Kart kampanyaya dahil edilecektir. Kazanılan hediye tutarları 6 Nisan tarihine kadar müşterilerin hesaplarına yansıyacak. Kampanyadan en fazla 50 TL hediye kazanılabilir. Kampanya kapsamında hediye TL kazanmak için Garanti BBVA pos cihazlarından ödeme yapılması gerekmektedir. ING Bank resmi internet sitesi üzerinde kampanya detayları ile ilgili diğer bilgiler yer almaktadır.