Yakup Kadri Karaosmanoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Yakup Kadri Karaosmanoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Yakup Kadri Karaosmanoğlu kimdir?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Eserleri

Romanları

Ünlü yazarlar arasında olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç eseri bulunmakta ve eserlerinin adları ne? gibi sorular merak konusu.Yakup Kadri Karaosmanoğlu 27 Mart 1889 tarihinde dünyaya gelmiştir. Manisa'da oldukça tanınan bir ailesi bulunmaktadır. Kendisi Ailesine beraber Manisa'ya gitmiş ve orada İlköğretime başlamıştır.1903 tarihinde İzmir’de idadisine giriş yaptı. Babası vefat ettikten sonra tekrar annesiyle birlikte Mısır’a dönüş yapmıştır. Öğrenim hayatını Fransız okulunda bitirerek 1908 tarihinde İstanbul Hukuk Mektebine girdi ama bitirmedi ve 1909 tarihinde arkadaşınla beraber Fec-i Ati topluluğuna katılmıştır. 1916 yılında Tedavi olabilmek içim İsviçre’ye gitmiştir ve burada tam 3 yıl hayatını sürdürmüştür. Tüm bunların yanı sıra İkdam gazetesinde Kurtuluş Savaşına destek vermiştir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1921 tarihinde Ankara’ya davet edildi ve ona birtakım görevler verilerek yerine getirmesi beklenmiştir. Hayatı boyunca önemli işlere imza atan ünlü yazar 1923 tarihinde Mardin Milletvekili, 1931 tarihinde ise Manisa Milletvekili olmuştur. Ünlü yazar Milletvekilliği görevini yerine getirmesine rağmen yazarlığa duyduğu ilgi nedeniyle Roman ve Gazeteciliği bırakmadı. 1932 tarihinde önemli kişilerle beraber Kadro isimli dergiyi kurmuştur. Savunmuş olduğu bazı görüşler çok aşırı gösterildi ve o nedenle 1934 yılında dergi son verilmek zorunda kalmıştır. Bunun ardından Tiran elçiliğinde görev yapmaya başlamıştır. Birçok elçilikte görev yapmıştır. Bunlar şu şekilde 1935 tarihinde Prag, 1939 tarihinde Lahey, 1942 tarihinde Bern 1949 tarihinde ise Tahran'da görevler aldı. Ünlü yazar birçok siyasi işe imza atarken yazarlığa duyduğu ilgiyi asla kaybetmeyerek farklı birçok kitap yazmıştır. Fakat ünlü yazarın savunmuş olduğu bazı görüşler çok aşırı gösterildi ve o nedenle 1934 yılında dergi son verilmek zorunda kalmıştır. Bunun ardından Tiran elçiliğinde görev yapmaya başlamıştır. Birçok elçilikte görev yapmıştır. Bunlar şu şekilde 1935 tarihinde Prag, 1939 tarihinde Lahey, 1942 tarihinde Bern 1949 tarihinde ise Tahran'da görevler aldı. Ünlü yazar 27 Mayıs 1960’dan sonra Kurucu Meclis Üyeliği görevine getirildi. Siyasal hayatını bitirmeden önce en son 1961-1965 yılları arasında Manisa Milletvekilliği yapmıştır. Siyasi hayatına son vermesi ile birlikte. Bazı resimli Kitap gibi dergilerde yazarlık yaparak yazarlığa başlayarak birçok esre imza attı. Yazdığı kitapların konusu genellikle deneme, makale, düzyazı şiirler olmaktadır. Ünlü yazar yazdığı makalelerde Balkan Savaşı ile 1. Dünya savaşı sırasında Ülkenin durumu hakkında bilgilere yer verdi ve Savaşla beraber sanat durumunun da değiştiğinden bahsederek bilgiler sundu. Çok önemli kitaplara isim vermiştir. Yaban isimli kitabınla beraber çok ses getirmiştir.1955 tarihinden sonra herhangi bir kitap yazmadı.Kiralık Konak (1922) Nur Baba (1922) Hüküm Gecesi (1927) Sodom ve Gomore (1928) Yaban (1931) Ankara (1934) Bir Sürgün (1937) Panaroma (2 cilt)1953) Hep O Şarkı (1956) Öyküleri Bir Serencam (1914) Rahmet (1923) Milli Savaş Hikâyeleri (1947) Şiirler Erenlerin Bağından (1922) Okun Ucundan (1940) Oyunları Nirvana (1909) Veda (1929) Sağanak (1929) Mağara (1934) Hayat öyküsü Zoraki Diploma (1955) Anamın Kitabı (1957) Vatan Yolunda (1958) Politikada 45.Yıl (1968) Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (1970) Monografi [değiştir]Ahmet Haşim (1934) Atatürk (1946)