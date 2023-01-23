YAŞAM
23 Ocak 2023 - 12:30

Yalancı bahar bitti! Hafta boyunca o illeri kara kış vuracak: Tir tir titreten hava durumunde dereceler çakılacak!

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yeni hava tahminine göre yurdumuzun bazı kesimlerinde sis, sağanak ve kar yağışının beş gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, kötü hava koşullarında tedbir ve tedbir çağrısında bulundu. Valiliğin hava durumu tahmini için devam edin...

YAŞAM
23 Ocak 2023 - 12:30
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Yalancı bahar bitti! Hafta boyunca o illeri kara kış vuracak: Tir tir titreten hava durumunde dereceler çakılacak!
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Son yapılan hava durumuna göre yurdumuzun kuzey ve batısı parçalı ve yer yer çok bulutlu, ancak Marmara, Ege Denizi (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'da sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise bulutlu hava bekleniyor...

hava

Balıkesir'in batı sahil bölgesinde şiddetli yağış bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah iç kesimlerde ve doğuda yer yer pus ve sis meydana gelecek.

YAĞIŞ UYARISI:



Balıkesir'in batı kıyısı bölgesinde yerel olarak kuvvetli rüzgar bekleniyor, bu nedenle dikkatli olunmalı ve ani sel, sel, yıldırım çarpması, yerel dolu, şiddetli rüzgar ve trafik aksamaları gibi olumsuz olaylar izlenmelidir.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI:

Marmara'nın çok güneyinde ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alması nedeniyle düşen ağaç ve elektrik direkleri, çatı sinekleri, soba ve doğal gazdan kaynaklanan baca zehirlenmeleri gibi olumsuz etkilere karşı vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.

MARMARA

Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç) bu gece, Trakya ve Çanakkale ilçeleri yarın öğle saatlerinden sonra aralıklarla yağmur görecek.

EDİRNE 6°C, 15°C

bu akşam ve yarın öğleden sonra yer yer aralıklı sağanaklar, yerel sağanaklar

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu öğleden sonra yerel olarak aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Bu gece yağış beklenen iller Kütahya, Uşak ve Denizli. Yarın öğle saatlerinden sonra kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah iç kesimlerde hava sisli ve sisli.

DENİZLİ 10°C, 16°C

İZMİR 10°C, 17°C

MANİSA 8°C, 17°C

MUĞLA 8°C, 13°C

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in bazı kesimlerinde çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra Antalya ile Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinde aralıklarla sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 11°C, 18°C

ISPARTA 4°C, 12°C

MERSİN 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Hava parçalı bulutlu olmalı. Yer yer sis ve sis olacak.

BOLU 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -3°C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Hava parçalı bulutlu olacak. rüzgâr; Bu akşam saatlerinde güney yönlerden bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olduğu değerlendiriliyor.

AMASYA 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AĞRI -10°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -6°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 6°C

Az bulutlu ve açık

VAN -7°C, 6°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 5°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

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Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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