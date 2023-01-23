Yalancı bahar bitti! Hafta boyunca o illeri kara kış vuracak: Tir tir titreten hava durumunde dereceler çakılacak!

Son yapılan hava durumuna göre yurdumuzun kuzey ve batısı parçalı ve yer yer çok bulutlu, ancak Marmara, Ege Denizi (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'da sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise bulutlu hava bekleniyor...
YAĞIŞ UYARISI:
Balıkesir'in batı kıyısı bölgesinde yerel olarak kuvvetli rüzgar bekleniyor, bu nedenle dikkatli olunmalı ve ani sel, sel, yıldırım çarpması, yerel dolu, şiddetli rüzgar ve trafik aksamaları gibi olumsuz olaylar izlenmelidir.
ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI:Marmara'nın çok güneyinde ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alması nedeniyle düşen ağaç ve elektrik direkleri, çatı sinekleri, soba ve doğal gazdan kaynaklanan baca zehirlenmeleri gibi olumsuz etkilere karşı vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
MARMARAMarmara (Sakarya ve Bilecik hariç) bu gece, Trakya ve Çanakkale ilçeleri yarın öğle saatlerinden sonra aralıklarla yağmur görecek.
EDİRNE 6°C, 15°Cbu akşam ve yarın öğleden sonra yer yer aralıklı sağanaklar, yerel sağanaklar
İSTANBUL 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu öğleden sonra yerel olarak aralıklı sağanak yağışlı
EGEBu gece yağış beklenen iller Kütahya, Uşak ve Denizli. Yarın öğle saatlerinden sonra kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah iç kesimlerde hava sisli ve sisli.
DENİZLİ 10°C, 16°C
İZMİR 10°C, 17°C
MANİSA 8°C, 17°C
MUĞLA 8°C, 13°C
AKDENİZBatı Akdeniz'in bazı kesimlerinde çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra Antalya ile Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinde aralıklarla sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 11°C, 18°C
ISPARTA 4°C, 12°C
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLUBu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. ANKARA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZHava parçalı bulutlu olmalı. Yer yer sis ve sis olacak.
BOLU 2°C, 16°CParçalı bulutlu KASTAMONU -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu SİNOP 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 16°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZHava parçalı bulutlu olacak. rüzgâr; Bu akşam saatlerinde güney yönlerden bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olduğu değerlendiriliyor.
AMASYA 1°C, 15°CParçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°CParçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 13°CParçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 16°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLUBu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. AĞRI -10°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu