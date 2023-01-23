Yalancı bahar bitti! Hafta boyunca o illeri kara kış vuracak: Tir tir titreten hava durumunde dereceler çakılacak!











YAĞIŞ UYARISI:







ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI:

MARMARA

EDİRNE 6°C, 15°C

İSTANBUL 11°C, 16°C

KIRKLARELİ 6°C, 14°C

KOCAELİ 9°C, 19°C

EGE

DENİZLİ 10°C, 16°C

İZMİR 10°C, 17°C

MANİSA 8°C, 17°C

MUĞLA 8°C, 13°C

AKDENİZ

ADANA 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 11°C, 18°C

ISPARTA 4°C, 12°C

MERSİN 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C

KAYSERİ -4°C, 13°C

KONYA -1°C, 15°C

BATI KARADENİZ

BOLU 2°C, 16°C

ZONGULDAK 10°C, 16°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 1°C, 15°C

SAMSUN 10°C, 20°C

TOKAT 0°C, 13°C

TRABZON 11°C, 16°C

DOĞU ANADOLU

ERZURUM -6°C, 8°C

MALATYA 2°C, 6°C

VAN -7°C, 6°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR -2°C, 14°C

GAZİANTEP 2°C, 12°C

SİİRT 5°C, 13°C

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Balıkesir'in batı sahil bölgesinde şiddetli yağış bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah iç kesimlerde ve doğuda yer yer pus ve sis meydana gelecek.Balıkesir'in batı kıyısı bölgesinde yerel olarak kuvvetli rüzgar bekleniyor, bu nedenle dikkatli olunmalı ve ani sel, sel, yıldırım çarpması, yerel dolu, şiddetli rüzgar ve trafik aksamaları gibi olumsuz olaylar izlenmelidir.Marmara'nın çok güneyinde ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alması nedeniyle düşen ağaç ve elektrik direkleri, çatı sinekleri, soba ve doğal gazdan kaynaklanan baca zehirlenmeleri gibi olumsuz etkilere karşı vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç) bu gece, Trakya ve Çanakkale ilçeleri yarın öğle saatlerinden sonra aralıklarla yağmur görecek.bu akşam ve yarın öğleden sonra yer yer aralıklı sağanaklar, yerel sağanaklarParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra yer yer sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu öğleden sonra yerel olarak aralıklı sağanak yağışlıBu gece yağış beklenen iller Kütahya, Uşak ve Denizli. Yarın öğle saatlerinden sonra kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah iç kesimlerde hava sisli ve sisli.Batı Akdeniz'in bazı kesimlerinde çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra Antalya ile Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinde aralıklarla sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluHava parçalı bulutlu olmalı. Yer yer sis ve sis olacak.Parçalı bulutluParçalı bulutluParçalı bulutluParçalı bulutluHava parçalı bulutlu olacak. rüzgâr; Bu akşam saatlerinde güney yönlerden bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olduğu değerlendiriliyor.Parçalı bulutluParçalı bulutluParçalı bulutluParçalı bulutluBu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık